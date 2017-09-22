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22 сентября 2017, 16:43 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Российские фигуристы Кавагути и Смирнов завершили карьеру

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнов, выступавшие в парном катании, приняли решение завершить спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.

Российские фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнов выступавшие в парном катании приняли решение завершить спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина. Увеличить
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«Юко и Саша здраво оценили состояние здоровья, возможность совершенствоваться, свою конкурентоспособность по сравнению с другими спортсменами в России и в мире.

Вероятность попадания в сборную на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхан была призрачной. Они решили не искушать судьбу", — сказала Москвина.

В активе 35-летней Кавагути и 32-летнего Смирнова две бронзовые медали чемпионатов мира, а также два золота чемпионатов Европы.

Фигуристы выступали дуэтом с 2006 года, большую часть карьеры пара тренировалась под руководством Москвиной.
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