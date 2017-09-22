Медведевой нашли конкурентку. Чтобы не расслаблялась

Олимпийский сезон в фигурном катании набирает обороты. В Братиславе стартовал мемориал Ондрея Непелы с участием главной звезды женского катания Евгении Медведевой. До начала серии Гран-при это главное событие. Но в межсезонье были и другие, напрямую именно к тому, что происходит на льду, отношения не имеющие. «Чемпионат» выбрал самые громкие.

Кто-то уходит, кто-то скрывает

Конечно, самым громким событием стало заявление Юлии Липницкой о завершении карьеры. Даже удивительно, что эта на самом деле формальность превратилась в хайп. Спасибо, Юля. Удачи в обычной жизни. Казалось бы, этими простыми словами всё и должно было ограничиться, но не ограничилось. В олимпийский сезон Липницкая (скорее те, кто пытался сорвать на её имени как можно больше) перетянула всё внимание на себя. Но она в итоге нашла в себе силы объявить об уходе и всё объяснить.

В отличие от Аделины Сотниковой, которая объявила о пропуске олимпийского сезона. Действующая олимпийская чемпионка ведь тоже прекрасно понимает, что её время ушло, но вместе с Евгением Плющенко решила, что нужно как можно дольше держать всех в неведении. Вот только формальность с её стороны, когда будет выполнена, не вызовет того ажиотажа, как в случае с Липницкой.

Сам Плющенко, кстати, помимо громких заявлений в межсезонье и критики в адрес даже самой Татьяны Тарасовой совершил и достойнейший поступок. Он обвенчался со своей супругой Яной Рудковской. На самом деле, не все на это решаются, но Евгений это сделал. За пару можно только порадоваться и пожелать удачи. А Плющенко — удачи и в тренерской карьере.

Новые пары, новые лица

В межсезонье в российских танцах на льду главным событием стало образование новой пары, которая с ходу может побороться за место в олимпийской сборной. Вместе с Еленой Ильиных теперь будет кататься Антон Шибнев. Бывший партнёр Ильиных Руслан Жиганшин завершил спортивную карьеру, а Шибнев расстался с Василисой Даванковой.

Новую пару будут тренировать Светлана Алексеева и Елена Кустарова. На контрольных прокатах в Сочи Елена и Антон выглядели вполне скатанными, но пока это, конечно, не тот уровень, который позволит побороться даже за российские медали, не говоря об олимпийских. Тем более что в Пхёнчхан поедут только два дуэта.

Ещё одним заметным событием стал переход пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов к Александру Жулину. Видимо, для гарантированного попадания на Олимпиаду вместе с Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьёвым, которые работают с Жулиным уже много лет. Хотя, может, Виктории и Никите особо ничего и не нужно. В обычной жизни у них всё хорошо, и это главное.

Конкурентка для Медведевой?

Нынешний сезон станет дебютным для Алины Загитовой. Той самой, которая на прошлом чемпионате России стала второй, уступив только Евгении Медведевой. Той самой, которая все прыжковые элементы в произвольной программе ставит во вторую половину. И той самой, которую называют главной конкуренткой Медведевой. Наверное, рановато. Хотя Алина уже с лёгкостью выиграла турнир в Италии, где выступала и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Российские болельщики не будут против, если Загитова сможет продемонстрировать весь свой потенциал и заставить Медведеву выйти на ещё более высокий уровень. Двукратная чемпионка мира на контрольных прокатах в Сочи выглядела не идеально, но на первом же официальном старте показала такую короткую программу, что дух захватывает. Посмотрите сами и постарайтесь не обращать внимания на трясущиеся руки оператора. И как после такой программы говорить, что Медведева опять повторяется? Она уже третий год катается на высочайшем уровне и только поднимает планку.



На Олимпиаде сборная России сможет выставить трёх участниц в одиночном катании, и на две путёвки претенденток достаточно. Одна из них — Елена Радионова — по окончании неудачного прошлого сезона ушла от воспитавшей её Инны Гончаренко к Елене Буяновой, бывшему тренеру Сотниковой. К чему приведёт это сотрудничество? Пока, судя по прокатам, ничего выдающегося не происходит.



Анна Погорилая после оглушительного провала на чемпионате мира пока не выступает, и неясно, в какой она форме. Елизавета Туктамышева даёт многообещающие интервью, но как только дело доходит до прокатов — вновь падает и срывает элементы. Она не делала резких шагов, не меняла тренера, но даже гениальному Алексею Мишину не удаётся вернуть фигуристку на уровень 2015-го.

Сплошные загадки

У спортивных пар и мужчин в межсезонье ничего громкого не произошло. Планировавшееся кем-то возвращение Татьяны Волосожар и Максима Транькова не состоялось, да и не могло. Им это просто незачем. Нина Мозер готова отправить в Пхёнчхан все три свои пары — Ксению Столбову с Фёдором Климовым, Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым и Наталью Забияко с Александром Энбертом.

Первые пока нигде не выступают, а прокаты в Сочи пропустили по состоянию здоровья. Программы вторых ничем не зацепили, возможно, потому что ещё совсем сырые. Но как-то вынужденный статус лидеров российского парного катания Тарасову и Морозова немного придавил. А третьи… При небезупречном прокате одна победа уже одержана. Для набора формы полно времени, главное, что программы красивые и достаточно сложные. Возможно, выйдут наконец на новый уровень Кристина Астахова и Алексей Рогонов, но ученики Натальи Павловой прошлый сезон провалили, а склонность к срыву элементов от них никуда не ушла.



У мужчин ничего нового. Пока непонятно, чем ребята занимались летом. Максим Ковтун, который долго обижался на Плющенко из-за Сочи, сам всё про себя сказал. Шансов хоть на какое-то достойное выступление практически нет. Нашим остаётся надеяться на чудо, тогда как мировые лидера эти чудеса делают сами.

Андрей Шитихин