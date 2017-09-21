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21 сентября 2017, 23:03 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Российские дуэты заняли три первых места в короткой программе в Братиславе

Российские дуэты заняли все три первых места в короткой программе соревнований спортивных пар на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Лидируют Кристина Астахова и Алексей Рогонов, на второй позиции располагаются Наталия Забияко и Александр Энберт, а замыкают тройку Алиса Ефимова и Александр Коровин.

Фигурное катание. Серия «челлендж». Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Спортивные пары. После короткой программы

1. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) — 67,18.
2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 64,52.
3. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 61,82.
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