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21 сентября 2017, 21:34 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Воронов выиграл короткую программу на мемориале Непелы, Самарин — третий

Россиянин Сергей Воронов победил в короткой программе на турнире серии «челлендж» по фигурному катанию «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе.

Замыкает промежуточную тройку лидеров ещё один представитель России Андрей Самарин, который уступает также американцу Гранту Хохштейну.

Фигурное катание. Серия «челлендж». Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. После короткой программы

1. Сергей Воронов (Россия) — 80,85.
2. Грант Хохштейн (США) — 79,98.
3. Александр Самарин (Россия) — 75,94…
10. Михаил Коляда (Россия) — 66,65.
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