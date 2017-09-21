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21 сентября 2017, 19:18 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Братиславе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

17-летняя российская спортсменка показала результат 8000 балла уступив своему же мировому рекорду в короткой программе 085 балла. Увеличить
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17-летняя спортсменка показала результат 80,00 балла, уступив своему же мировому рекорду в короткой программе 0,85 балла.

Второй стала японка Рико Хонго (66,49). На третьей строчке расположилась другая россиянка Елена Радионова (64,42), на пятой — Алена Леонова (54,70).

Произвольная программа у женщин состоится 23 сентября.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии Гран-при (2015, 2016), серебряный призер командного чемпионата мира в Токио 2017 года. Россиянка является мировой рекордсменкой в короткой и произвольной программах, а также по сумме программ.
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