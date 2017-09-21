Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Братиславе
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.
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17-летняя спортсменка показала результат 80,00 балла, уступив своему же мировому рекорду в короткой программе 0,85 балла.
Второй стала японка Рико Хонго (66,49). На третьей строчке расположилась другая россиянка Елена Радионова (64,42), на пятой — Алена Леонова (54,70).
Произвольная программа у женщин состоится 23 сентября.
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии
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