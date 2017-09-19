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19 сентября 2017, 12:43 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Тренер: Фигуристка Трусова, освоившая четверной сальхов, тренирует тройной аксель

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка-юниорка Александра Трусова, исполнившая на первом официальном старте сезона четверной сальхов, работает над освоением акселя в три с половиной оборота, заявил агентству «Р-Спорт» тренер-хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз.

Тринадцатилетняя Трусова исполнила четверной сальхов на первом этапе юниорского Гран-при в австралийском Брисбене. Впервые за 14 лет прыжок в четыре оборота был исполнен на официальных соревнованиях среди женщин.

Впервые в истории фигурного катания четверной прыжок на соревнованиях у женщин исполнила японка Мики Андо в Финале юниорской серии Гран-при сезона-2002/03. Трусова, ученица Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Глейхенгауза, 21—23 сентября в Минске выступит на втором для себя этапе серии юниорского Гран-при.

«Недавно мы тренировали с Сашей тройной аксель, он у нее выходит пока хуже, чем сальхов, но как только мы доведем его до ума, то сразу хотя бы покажем. Вставлять его в текущем сезоне в программу уже не имеет смысла, так как имеющийся контент программ нужно полностью собрать и исполнить чисто», — сказал Глейхенгауз по телефону.

Он отметил, что Трусова «конечно, вновь пойдет на четверной сальхов в Минске». «Мы вставили ей этот прыжок в программу во время ее постановки. Она и до этапа в Брисбене, на юниорских прокатах в Новогорске, на него зашла, но, к сожалению, попытка не получилась. В Австралии прыжок вышел, но с недокрутом. Надеюсь, в течение сезона она сделает его на соревнованиях в чистом исполнении», — сказал специалист.

«В прошлом сезоне мы с Сашей также работали над (четверным) тулупом, одновременно с сальховом, но на тот момент сальхов получался лучше, и мы решили остановиться пока на нем», — пояснил Глейхенгауз.
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