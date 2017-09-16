Фигуристы Боброва и Соловьев победили на первом этапе Кубка России в танцах на льду

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Олимпийские чемпионы-2014 в командных соревнованиях были лучшими и в коротком танце, и в произвольном и стали первыми, получив от судей за две программы в сумме 180,50 балла.

Вторыми стали Софья Евдокимова и Егор Базин (164,84 балла), замкнули тройку сильнейших Влада Соловьева и Юрий Власенко (146,50).