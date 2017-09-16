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16 сентября 2017, 21:11 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Боброва и Соловьев победили на первом этапе Кубка России в танцах на льду

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев одержали победу в танцах на льду на проходящем в Сызрани первом этапе Кубка России по фигурному катанию.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Екатерина <span class=error>Боброва</span> и Дмитрий Соловьев одержали победу в танцах на льду на проходящем в Сызрани первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Увеличить
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Олимпийские чемпионы-2014 в командных соревнованиях были лучшими и в коротком танце, и в произвольном и стали первыми, получив от судей за две программы в сумме 180,50 балла.

Вторыми стали Софья Евдокимова и Егор Базин (164,84 балла), замкнули тройку сильнейших Влада Соловьева и Юрий Власенко (146,50).
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