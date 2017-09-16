Лобода и Дрозд взяли серебро «Ломбардия Трофи» в танцах на льду
Российские фигуристы Алла Лобода и Павел Дрозд стали серебряными призерами международного турнира «Ломбардия Трофи» в Бергамо (Италия), ставшего для них дебютным среди взрослых.
Победу одержали хозяева льда — итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. Бронза у украинской пары Александра Назарова/Максим Никитин.
Турнир «Ломбардия Трофи». Танцы. Бергамо, Италия.
1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 169,30.
2. Алла Лобода/Павел Дрозд (Россия) — 154,40.
3. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 150,88.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter