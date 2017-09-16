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16 сентября 2017, 20:52 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Лобода и Дрозд взяли серебро «Ломбардия Трофи» в танцах на льду

Российские фигуристы Алла Лобода и Павел Дрозд стали серебряными призерами международного турнира «Ломбардия Трофи» в Бергамо (Италия), ставшего для них дебютным среди взрослых.

Победу одержали хозяева льда — итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. Бронза у украинской пары Александра Назарова/Максим Никитин.

Турнир «Ломбардия Трофи». Танцы. Бергамо, Италия.

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 169,30.
2. Алла Лобода/Павел Дрозд (Россия) — 154,40.
3. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 150,88.
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