Загитова бросила вызов Медведевой

Отвечая на вопросы после контрольных прокатов, Алина Загитова кокетливо сказала, что о задаче на сезон говорить не будет, поскольку это секрет. Хотя едва ли здесь может быть что-то тайное, ведь за ее соперничеством с Евгенией Медведевой болельщики и специалисты следят еще с последнего чемпионата России. Контрольные прокаты оставили больше вопросов, чем дали ответов относительно. И главный из них: кто же подошел к старту сезона в лучшей форме?

Помарки, допущенные Медведевой в ходе произвольной программы, расстроили фигуристку и показали: усложненная версия с переносом почти всех прыжков во вторую половину для Евгении пока нечто не до конца привычное. В то время как для Алины — повторение контента прошлого сезона. До старта на этапах «Гран-при» время еще есть, но для Загитовой международный сезон начался в Бергамо — турнир серии «челлендж» стал первым международным взрослым стартом для 15-летней россиянки.

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ И ДВОЙНОЙ АКСЕЛЬ

В короткой программе фигуристка предстала в образе черно-белого лебедя в довольно оригинальном платье со стразами, изменяющими цвет после прикосновений. Хотя и создалось впечатление, что она несколько сливается в нем со льдом. Идеального проката не получилось — после сложного захода на двойной аксель она упала. Примечательно, что именно этот прыжок не шел весь первый взрослый сезон-2015/16 у Евгении Медведевой. Она упала с него и на российском и американском этапах «Гран-при», и на чемпионате Европы, что не помешало ей победить. Но на самом важном турнире сезона — ЧМ-2016 в Бостоне — капризный прыжок больше Евгению не подводил.

Алину не получившийся аксель потянул вниз — ее почти на 3 балла обогнала безупречная в этот вечер японка Вакаба Хигучи, и на несколько десятых балла — Каролина Костнер. Причем преимущество обеих было достигнуто не за счет технической оценки, а за счет компонентов. Фигуристка расстроилась, а могло ли быть иначе в компании перфекционисток, с которыми она тренируется? Достаточно вспомнить огорченное лицо Евгении Медведевой после не очень чистого исполнения произвольной программы в Сочи. Или расстроенную из-за ошибок в произвольной программе победительницу юниорского этапа «Гран-при» в Латвии Дарью Паненкову, также тренирующуюся у Этери Тутберидзе.

Одна из главных интриг сезона, связанных с Загитовой — оценка судьями ее произвольной программы, оставленной с прошлого сезона. Новость о том, что «Дон Кихот» продолжает свое существование, удивила многих. Ведь до этого Тутберидзе организовывала своим подопечным яркий дебют во взрослых соревнованиях — что «Список Шиндлера» Липницкой, что «Слышу — не слышу» Медведевой произвели фурор и стали их визитными карточками. Могла даже возникнуть мысль, что таким образом Загитову, как главную конкурентку Медведевой, немного отодвигают.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРОЙДЕННОМУ

Однако это практика не нова — многие топ-фигуристы возвращают свои любимые и удачные программ для штурма Олимпиады. К примеру, серебряный призер последнего чемпионата мира канадка Кейтлин Осмонд, поставив новую короткую программу, приняла решение вернуться к прошлогодней постановке под музыку Эдит Пиаф. Вернул свои прошлые программы и олимпийский чемпион Сочи и двукратный чемпион мира Юдзуру Ханю. А у Загитовой только и был один ее победный юниорский сезон.

Как говорится, любые совпадения случайны, но невольно напрашивается параллель с олимпийской чемпионкой Сочи Аделиной Сотниковой. Ведь ее победная произвольная программа под «Интродукцию и Рондо каприччиозо» Камиля Сен-Санса, пусть и в усовершенствованном формате была не чем иным, как возвращением к прошлому. Именно с ней фигуристка в свой первый юниорский сезон-2010/11 выиграла юниорские чемпионат мира и финал «Гран-при». Прыгнув сложнейший из исполняемых сейчас женщинами каскад из тройного лутца и риттбергера. Тот самый, что есть в арсенале Загитовой сейчас, причем единственной из наших девушек во взрослой сборной.

Прямо перед Алиной каталась лидер по итогам короткой программы Вакаба Хигучи. Пронзительно звучала «Skyfall» Адель. Безошибочно и с воодушевлением Хигучи исполнила программу и осталась довольная собой, получив 143,47 за прокат произвольной программы и 217,63 по итогам обеих программ.

Чем ответила Загитова? Очаровательной улыбкой в прекрасном новом красном платье, невероятно похожим на прошлогоднее, но другим. Едва бы стоило предполагать, что фигуристка продолжит кататься в платье, доставшемся по наследству от юниорских выступлений Медведевой.

Но главным ответом стал безупречный прокат сложнейшей и становящейся все более интересной программы. Итог — 147,17 за произвольную и 218,46 баллов по сумме двух прокатов. Есть первая победа в сезоне! Другая россиянка Елизавета Туктамышева заняла шестой место. Туктамышевой, впечатлившей всех уровнем своей подготовки на контрольных прокатах в Сочи, не удалось зажечь в короткой программе. Фигуристка упала со своего фирменного тройного лутца и коснулась рукой льда после неудачного приземления с каскада из двух тройных тулупов. Произвольная программа началась с «бабочки», но это не выбило фигуристку из колеи. Елизавета сосредоточилась на прыжках и больше не ошибалась, однако по сумме двух программ ей удалось набрать всего 184,75 балла. Итальянка Костнер, «королева компонентов» на турнире, набрав в сумме 198,36, стала третьей.

С 21 по 23 сентября на еще одном турнире серии «челлендж» — Мемориал Непелы предстоит стартовать уже Евгении Медведевой. И вновь сравнения между Загитовой и Медведевой будет не избежать.

Бергамо (Италия). «Ломбардия Трофи»

1. Загитова (РОССИЯ) — 218,74. 2. Хигучи (Япония) — 217,63. 3. Костнер (Италия) — 198,36… 6. Елиавета ТУКТАМЫШЕВА (Россия) — 184,75.