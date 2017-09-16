Загитова бросила вызов Медведевой
Главная конкурентка двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой 15-летняя Алина Загитова выиграла свой первый международный турнир на взрослом уровне.
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Видимо, что-то случилось...
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Отвечая на вопросы после контрольных прокатов, Алина Загитова кокетливо сказала, что о задаче на сезон говорить не будет, поскольку это секрет. Хотя едва ли здесь может быть
Помарки, допущенные Медведевой в ходе произвольной программы, расстроили фигуристку и показали: усложненная версия с переносом почти всех прыжков во вторую половину для Евгении пока нечто не до конца привычное. В то время как для Алины — повторение контента прошлого сезона. До старта на этапах «Гран-при» время еще есть, но для Загитовой международный сезон начался в Бергамо — турнир серии «челлендж» стал первым международным взрослым стартом для 15-летней россиянки.
В короткой программе фигуристка предстала в образе
Алину не получившийся аксель потянул вниз — ее почти на 3 балла обогнала безупречная в этот вечер японка Вакаба Хигучи, и на несколько десятых балла — Каролина Костнер. Причем преимущество обеих было достигнуто не за счет технической оценки, а за счет компонентов. Фигуристка расстроилась, а могло ли быть иначе в компании перфекционисток, с которыми она тренируется? Достаточно вспомнить огорченное лицо Евгении Медведевой после не очень чистого исполнения произвольной программы в Сочи. Или расстроенную
Одна из главных интриг сезона, связанных с Загитовой — оценка судьями ее произвольной программы, оставленной с прошлого сезона. Новость о том, что «Дон Кихот» продолжает свое существование, удивила многих. Ведь до этого Тутберидзе организовывала своим подопечным яркий дебют во взрослых соревнованиях — что «Список Шиндлера» Липницкой, что «Слышу — не слышу» Медведевой произвели фурор и стали их визитными карточками. Могла даже возникнуть мысль, что таким образом Загитову, как главную конкурентку Медведевой, немного отодвигают.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРОЙДЕННОМУ
Однако это практика не нова — многие
Как говорится, любые совпадения случайны, но невольно напрашивается параллель с олимпийской чемпионкой Сочи Аделиной Сотниковой. Ведь ее победная произвольная программа под «Интродукцию и Рондо каприччиозо» Камиля
Прямо перед Алиной каталась лидер по итогам короткой программы Вакаба Хигучи. Пронзительно звучала «Skyfall» Адель. Безошибочно и с воодушевлением Хигучи исполнила программу и осталась довольная собой, получив 143,47 за прокат произвольной программы и 217,63 по итогам обеих программ.
Чем ответила Загитова? Очаровательной улыбкой в прекрасном новом красном платье, невероятно похожим на прошлогоднее, но другим. Едва бы стоило предполагать, что фигуристка продолжит кататься в платье, доставшемся по наследству от юниорских выступлений Медведевой.
Но главным ответом стал безупречный прокат сложнейшей и становящейся все более интересной программы. Итог — 147,17 за произвольную и 218,46 баллов по сумме двух прокатов. Есть первая победа в сезоне! Другая россиянка Елизавета Туктамышева заняла шестой место. Туктамышевой, впечатлившей всех уровнем своей подготовки на контрольных прокатах в Сочи, не удалось зажечь в короткой программе. Фигуристка упала со своего фирменного тройного лутца и коснулась рукой льда после неудачного приземления с каскада из двух тройных тулупов. Произвольная программа началась с «бабочки», но это не выбило фигуристку из колеи. Елизавета сосредоточилась на прыжках и больше не ошибалась, однако по сумме двух программ ей удалось набрать всего 184,75 балла. Итальянка Костнер, «королева компонентов» на турнире, набрав в сумме 198,36, стала третьей.
С 21 по 23 сентября на еще одном турнире серии «челлендж» — Мемориал Непелы предстоит стартовать уже Евгении Медведевой. И вновь сравнения между Загитовой и Медведевой будет не избежать.
Бергамо (Италия). «Ломбардия Трофи»
1. Загитова (РОССИЯ) — 218,74. 2. Хигучи (Япония) — 217,63. 3. Костнер (Италия) — 198,36… 6. Елиавета ТУКТАМЫШЕВА (Россия) — 184,75.
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