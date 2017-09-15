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15 сентября 2017, 22:05 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Российская фигуристка Алина Загитова победила на Lombardia Trophy

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей турнира серии «Челленджер» Lombardia Trophy, который проходит в итальянском Бергамо.

Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей турнира серии Челленджер Lombardia Trophy который проходит в итальянском Бергамо. Увеличить
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Загитова, показавшая третий результат в короткой программе, в пятницу стала первой в произвольной программе (147,17 балла) и набрала по сумме двух прокатов 218,46 балла.

Второе место заняла японка Вакаба Хигути (217,63), третье — итальянка Каролина Костнер (198,36).

Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала шестой (184,75).
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