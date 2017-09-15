Российская фигуристка Алина Загитова победила на Lombardia Trophy
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт. Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей турнира серии «Челленджер» Lombardia Trophy, который проходит в итальянском Бергамо.
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Загитова, показавшая третий результат в короткой программе, в пятницу стала первой в произвольной программе (147,17 балла) и набрала по сумме двух прокатов 218,46 балла.
Второе место заняла японка Вакаба Хигути (217,63), третье — итальянка Каролина Костнер (198,36).
Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала шестой (184,75).
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