Спортивная пара Забияко и Энберт победили на турнире в Италии по фигурному катанию

По итогам произвольной программы спортсмены набрали 126,84 балла. По сумме короткой и произвольной программ в активе Забияко и Энберт 196,06 балла. Второе место заняли итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (124,73; 191,39), третьими также стали итальянские фигуристы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек (119,5; 180,86). Другая российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин заняла шестое место в произвольной программе (104,16) и пятое по сумме двух программ (160,70).

В соревнованиях танцевальных пар россияне Алла Лобода и Павел Дрозд занимают второе место после короткого танца, по итогам которого они набрали 63,34 балла. Лидируют в танцах итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (70,26). Третьи — американцы Эллиана Погребински и Алекс Бенуа (61,36).

Произвольная программа в соревнованиях танцевальных пар пройдет в субботу.

Позднее в пятницу определятся медалистки в женском одиночном катании.