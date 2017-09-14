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14 сентября 2017, 22:23 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Петров занимает восьмое место на турнире в Италии после короткой программы

ТАСС, 14 сентября. Российский фигурист Александр Петров занимает восьмое место после короткой программы на ежегодном турнире Кубок Ломбардии, который проходит в итальянском Бергамо. Петров набрал 68,79 балла за короткую программу.

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Другой российский фигурист Андрей Лазукин расположился на девятой позиции (67,92).

Первое место занимает японец Сема Уно (104,87). Вторым по итогам короткой программы стал американец Джейсон Браун (83,01), третьим — австралиец Брендан Кэрри (82,30).

Произвольная программа в мужском одиночном катании пройдет в субботу.
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ТАСС, 14 сентября. Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт занимает первое место после короткой программы на ежегодном турнире Кубок Ломбардии по фигурному катанию, который проходит в итальянском Бергамо.
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