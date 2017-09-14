Забияко и Энберт лидируют на турнире в Италии после короткой программы

ТАСС, 14 сентября. Россияне Кристина Астахова и Алексей Рогонов выступят в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.