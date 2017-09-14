Астахова и Рогонов выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Также в соревнованиях спортивных пар примут участие олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В соревнованиях танцевальных пар Россию представят олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин.

В мужском одиночном катании выступят Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и Андрей Лазукин. В женском одиночном — чемпионка мира Евгения Медведева и бронзовый призер мирового первенства Елена Радионова. Третья участница от России определится позднее.