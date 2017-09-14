Татьяна Тарасова: У нас много показухи, но «дети на льду» — это настоящее
Выдающийся тренер, воспитавшая множество олимпийских чемпионов, дала интервью «СЭ», в котором рассказала о развитии фигурного катания и своем участии в новом телевизионном проекте.
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В сентябре стартовал телепроект «Дети на льду. Звезды», в котором участвуют несколько десятков детей со всей России. С одной стороны, это соревнования, трансформированные в популярную форму телевизионного шоу, чтобы обеспечить широкий интерес к фигурному катанию. С другой стороны, этот проект — огромная мотивация для детей, которых могут увидеть в Москве лучшие тренеры. Главным судьей стала знаменитый тренер Татьяна Анатольевна Тарасова. В интервью «СЭ» она рассказала о том, что собой представляет проект и как он помогает развитию фигурного катания в России.
ГЕОГРАФИЮ НАДО РАСШИРЯТЬ
— Этот проект имеет очень большое значение для всей страны, — рассказала Тарасова. — Здесь мы видим не только, как развивается наша любимая «фигурка» в Москве, Петербурге или Сочи. Здесь у нас есть возможность наблюдать представителей разных регионов — таких городов, где мы и сами никогда не были. И когда в полуфинале появляется ребенок из Хабаровска или Читы, то это — настоящее событие.
— Почему?
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РАВНЕНИЕ НА КАБАЕВУ
— К тому же соревнования позволяют не только специалистам посмотреть на детей, но и самим детям, и их тренерам получить новые возможности для развития.
— Да, эти дети получают возможность приехать на такие крупные соревнования, участвовать в них — «Ростелеком» делает в этом направлении правильные движения. Все работают и учатся с удовольствием — и я тоже так делала. Этот проект важен с той точки зрения — не чтобы посмотреть, кто в Москве и Питере, — мы это и так знаем. А узнать, что происходит в Казани, как обстоят дела на наших старых катках, в школах, которые обеспечивали работу сборной страны.
— Что касается технической подготовленности детей — как оцените этот компонент?
— Сейчас новая система — большое внимание базовой работе. И я в этих детях увидела, что это присутствует не только здесь в центре, но и пошло по всей стране, — учат технически правильно исполнять элементы парного катания. Знаете, я в мае посетила фестиваль художественной гимнастики Алины Кабаевой, она тоже регулярно собирает детей со всей страны, спортивные школы. Говорила с молодыми тренерами, которые привезли детей. Меня поразило то, что тысячи людей — и очень хороших! — все обучены одинаково, по единой системе. Я смотрела и думала: «Господи, а в фигурном катании такого нет! Как это сделать?» Все растянуты — эти стопы, эти элементы, эта работа с предметом! И так по всей стране. Когда они выходили на сцену, было написано, откуда они, какие школы — и так тысячи детей и молодые
Они говорят: Алина нас всех объединила. Она дает задания, она подбирает музыку — и каждый делает свою часть. Потом собираются в Москве, все соединяют, и получается просто уникальное зрелище. Вот к этому нам надо тоже стремиться. На фестивале это более профессионально выстроено. Потому что там много профессиональных людей. И в этом, безусловно, огромная заслуга и Ирины Александровны
ДЕТЕЙ НЕЛЬЗЯ ОБМАНЫВАТЬ
— Дети в проекте — талантливые?
— Все дети — способные. У них может порой не хватает московского лоска. Но некоторые вещи мне очень понравились. Они немножко отстают в технических, прыжковых элементах. Но я не знаю, что они делают на тренировке. На самом проекте дети исполняют два прыжка. Наверняка на тренировках они делают пять прыжков, потому что
— На
— Нам очень понравились две девочки. И мы поставили одинаковые баллы второму и третьему месту. Тяжело было выбрать. Потом, детей обманывать нельзя! Никого нельзя, но их — особенно.
— Телезрителям будет интересно?
— Очень на это надеюсь. Уверена — у нас будут заинтересованные телезрители.
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