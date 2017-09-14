«Для олимпийского танца мы выбрали классику»

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В Сочи прошли открытые прокаты российских фигуристов, которым скоро начинать предстоящий олимпийский сезон. Одними из главных претендентов на поездку в Пхенчхан сегодня является отечественная танцевальная пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Для них этот сезон станет четвертым после того, как в марте 2014 года Синицина закончила выступать с Русланом Жиганшиным, а Кацалапов — с Еленой Ильиных, с которой на Олимпиаде в Сочи завоевал две медали: бронзу — в танцах на льду и золото — в командных соревнованиях.

На открытых прокатах сборной России в Сочи Синицина и Кацалапов представили две новые танцевальные программы на олимпийский сезон. В коротком танце у пары случился сбой, а вот произвольный был исполнен уже намного лучше. О том, что мешало подготовке программ, как выбиралась музыка для выступлений, а также о целях на сезон одна из сильнейших танцевальных пар России рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям».

— Как прошли для вас прокаты в Сочи?

Никита Кацалапов: Сначала у нас случались ошибки, но мы постарались всё исправить. Прокат в итоге получился неплохим, мы всё сделали — может быть, не совсем на том уровне, на который рассчитывали наши тренеры. Но для начала сезона всё хорошо, нам самим было приятно кататься.

— Для произвольного танца вы использовали музыку из Второго концерта Рахманинова. Во время подготовки смотрели чьи-то постановки на эту мелодию?

Никита Кацалапов: Эту музыку уже очень давно не брали. Мы всё делали сами — слушали, искали свой стиль исполнения. Тем более у меня потрясающе красивая партнерша. Мы уже брали «Лебединое озеро» Чайковского, и оно нам подошло. Выступать в классическом стиле было комфортно, поэтому при выборе музыки на этот сезон мы слушали очень много классики.

— Есть мнение, что в вашем коротком танце мало «латины». Вы с этим согласны?

Никита Кацалапов: Начало сезона — самое время выслушивать замечания, учитывать их. Поэтому мы и показываем наши программы сейчас, чтобы как можно быстрее исправлять ошибки и недочеты.

— Во время короткого танца у вас случился сбой. Расскажите, что произошло.

Виктория Синицина: Я немного сбилась в конце короткого танца, и потом появилась некая дезориентация.

Никита Кацалапов: Элемент, где возник сбой, мы ни разу не срывали на тренировках.

— Летом у Никиты были проблемы с коньками. Что именно случилось и не повлияло ли это на подготовку?

Никита Кацалапов: Да, мы потеряли время, потому что мне прислали новую пару ботинок, которая оказалась велика и неудобна. Нормальную пару пришлось ждать практически месяц, до середины августа, а потом ее еще и раскатывать. Ботинки по слепку стопы мне делают уже в течение пяти лет, но в этот раз что-то пошло не так. Конечно, не случись этой проблемы, мы откатались бы чище — хотя бы потому, что не потеряли бы месяц подготовки.

— Пару лет назад у Никиты был зафиксирован усталостный перелом стопы. Что вы делаете сейчас, чтобы избежать подобных травм?

Виктория Синицина: Даже если у тебя ничего не болит, всё равно нужно поддерживать свое здоровье. Именно этому нас учила в свое время Марина Зуева (личный тренер Никиты Кацалапова и Виктории Синициной. — «Известия»). Мы должны сами следить за своим здоровьем, за каждым позывом тела, любой болью или дискомфортом, чтобы в дальнейшем избежать серьезных травм.

— Как вам сочинский лед и атмосфера во время прокатов?

Виктория Синицина: Мне было очень приятно здесь выступать, нравится атмосфера на этом катке. В Сочи уже не в первый раз проходят наши прокаты, здесь всегда есть зрители — они болеют, аплодируют, и это вызывает у нас только самые положительные эмоции.

— Можете назвать стиль катания, к которому вы стремитесь, одной фразой?

Никита Кацалапов: Как любит говорить Тимати: «Сочно и мощно».

— Какие задачи поставлены перед вами на этот сезон?