Илья Авербух: Женя Медведева в блестящей в форме! К сожалению для ее соперниц

«ЗАГИТОВА И СОТСКОВА ПОНРАВИЛИСЬ»

— Какие впечатления остались у вас от контрольных прокатов наших фигуристов?

— В первую очередь, нужно выделить нашу женскую команду. На данный момент девушки явно готовы лучше остальных. Ни у кого из них не было больших провалов, у каждого выступления можно было увидеть плюсы и минусы. Контрольные прокаты — это весьма полезная история, многим они дадут толчок, чтобы еще сильнее и ярче войти в сезон.

Очень хорошо показала свои программы Женя Медведева, интересные выступления были у Алины Загитовой. Также мне понравилась произвольная программа Марии Сотсковой. Конечно, никто не смог избежать ошибок, но это самое начало сезона, ничего страшного здесь нет. Несколько помарок в своих выступлениях допустила и Медведева, но это рабочие моменты.

— Вы довольны тем, как в данный момент выглядят программы Евгении Медведевой? Они будут дорабатываться?

— Конечно, они будут дорабатываться. В общем, видно, что программы Жене подходят. Понятно, что они еще недостаточно вкатаны по сравнению с тем, как они будут выглядеть через полгода на Олимпиаде. Впереди еще очень много времени, чтобы довести многие вещи до ума — будут этапы Гран-при, чемпионаты Европы и России.

Мы всегда с волнением ждем девочек после межсезонья, потому что они вырастают, прибавляют в весе, раскоординируются… Но к сожалению для всех соперниц, которые ждали, что Женя подрастет и в ней что-то изменится, и на счастье ее поклонников этого не произошло. Медведева в блестящей форме, ни на грамм не поправилась, и даже если и выросла, то это никак не отразилось на технике прыжков. Это самое главное! Не случилось того, чего все боятся, зная, как девочки меняются после успешных сезонов.

— Кто помимо Медведевой является главным претендентом на то, чтобы в составе женской команды поехать на Олимпиаду?

— Если судить по прокатам, на мой взгляд, это Загитова и Сотскова. Елена Радионова тоже выглядела очень неплохо, да и Елизавета Туктамышева не допускала серьезных ошибок, но мне показалось, что набор элементов у Алины и Марии получше.

— Какова ситуация в мужском катании? На кого мы можем рассчитывать с прицелом на главный старт зимы?

— У мужчин ситуация очень грустная, если мерить ребят по лекалам Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Пока, все, что мы видим, это внутренняя борьба В мужском катании мы серьезно отстаем и пока, к сожалению, не видно, чтобы кто-то мог сократить это отставание от мировых лидеров. Да, не выступал Максим Ковтун, но этот факт не говорит о том, что мы увидим его в сумасшедшей форме в дальнейшем. Да, видно, что Михаил Коляда может хорошо прыгать. У него может быть шикарный четверной лутц, но все это в потенциале. В остальном, сказать, что у мужчин были какие-то прорывы, нельзя.

— Вице-чемпион мира среди юниоров 2017 года Дмитрий Алиев не удивил?

— Дмитрий Алиев — это луч света. Но мы говорим о шансах на олимпийские медали. Так вот Алиев от них очень далек. А все остальное — как нас учили, что четвертое, что сорок четвертое место — разницы никакой.

«ИЛЬИНЫХ И ШИБНЕВ — ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ПАРА»

— Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев над своими новыми программами работали с известным эстрадным хореографом Раду Поклитару. Как оцените выступление Екатерины и Дмитрия, а также остальных танцевальных дуэтов?

— Могу сказать, что их произвольная программа всем очень понравилась. Хорошее впечатление оставили Никита Кацалапов иВиктория Синицина, а также Иван Букин и Александра Степанова. Я думаю, что эти три пары будут бороться за две путевки на Олимпиаду. Это будет серьезное соперничество. Надо отметить, что Никита и Виктория очень прибавили, у них очень интересная произвольная программа. Да, возникали вопросы по оригинальному танцу, но с ними работает замечательный специалистАлександр Жулин, который исправит эти недочеты.

— Какие перспективы у пары Елена Ильиных/Антон Шибнев?

— Я думаю, что это не их сезон. Этот год они потратят на становление, как пара. Они должны прикататься, показать какие-то результаты на этапах Гран-при. Если они пройдут через это и у них хватит мотивации на следующий олимпийский цикл, тогда мы сможем говорить об их перспективах.

— В теории этот партнер подходит Елене?

— В теории, да. Они очень красивые и хорошо смотрятся на льду. Потенциально у нас может появиться очень хорошая пара.

«ПАРНОЕ КАТАНИЕ — НАШ ХЕДЛАЙНЕР»

— Какая ситуация у спортивных пар?

— Очень грустная ситуация, учитывая то, что по всей России мы смогли наскрести всего пять пар. Ведь парное катание — это наш хедлайнер, мы всегда выигрывали огромное количество медалей именно в этом виде. В этот раз не выступали Ксения Столбова и Федор Климов, видимо, опять не позволили травмы. Очень жаль, потому что это очень красивая и сильная пара, но будем ждать, когда они смогут выйти на лед.

Мне очень нравятся Евгения Тарасова и Владимир Морозов, но сейчас было видно, что пока что они находятся не в оптимальной форме. Тем не менее, время есть, ребят наберут кондиции и будут бороться. Но соперники у них очень серьезные.

— Как смотрелись их выступления?

— Я считаю, что Евгении и Владимиру надо время выкатать программы. Очень часто бывает так, что программа не смотрится, потому что спортсмены не готовы ее показать ни физически, ни хореографически. Когда ребята наберут форму, их выступления могут зазвучать совсем по-другому.

Поэтому сейчас программы Тарасовой и Морозова я бы не обсуждал, а дождался бы момента, когда они их выкатают, когда появится та скорость, на которой они должны кататься, появятся костюмы, в которых они должны выступать, и, вероятно, все заиграет совсем по-другому, нежели на контрольных прокатах.

— ISU может заменить короткую и произвольную программы на артистическую и техническую. Ожидается, что медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме баллов за обе. Как вы к этому относитесь?

— Если речь идет о том, чтобы в фигурном катании появилось такое же большое количество олимпийских чемпионов, как в спортивной гимнастике, то я категорически против этого. Да, страны получат больше медалей, но в таком случае произойдет девальвация их ценности.

В фигурном катании всего четыре комплекта медалей. Есть пятый — в командных соревнованиях, но для меня он до сих пор остается достаточно спорным с точки зрения его эксклюзивности.

В нашем виде спорта всегда был абсолютный чемпион, а сейчас их будет очень много. Я против этого. Кто-то будет готовить одну программу, кто-то две, кто-то три, это неправильный путь.

Мне кажется, что надо держаться существующих правил. Олимпийские чемпионы в фигурном катании очень ценны, их имена знают абсолютно все только потому, что это настоящие победители, показавшие две сильных программы, сумевшие воплотить в себе все — и артистизм, и высокую технику. А к чему мы придем с новой системой? Отдельно будут прыгуны, отдельно — артисты на льду. И что? У нас будет по 16 олимпийских чемпионов в фигурном катании? Мне бы не хотелось, чтобы в нашем виде спорта произошли такие перемены.