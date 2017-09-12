О возможной революции сообщает портал Icenetwork со ссылкой на члена технического комитета ISU по одиночному и парному катанию Фабио Бьянкетти, персонально работающему по этому проекту достаточно много времени. Как сообщается, существует возможность, что с сезона-2018/19 ISU может более чем на десять процентов снизить базовую стоимость четверных прыжков у мужчин, а начиная с Олимпийских игр 2022 года короткая и произвольная программы могут быть заменены на техническую и артистическую.

ПОТОМСТВЕННЫЙ БУНТАРЬ

Стоит прежде всего заметить, что идея глобальных технических перемен в фигурном катании не нова. Наиболее горячим борцом с системой всегда считалась мать Фабио — Соня. Она в свое время стала первой женщиной, вошедшей в число высшего руководства ISU, с 1967-го по 1988 год стояла во главе технического комитета, то есть занимала именно ту должность, которую сейчас занимает ее сын. Соня Бьянкетти работала на семи Олимпиадах в судейском корпусе, провела в этой профессии в общей сложности более сорока лет, была автором множества разделов в своде правил фигурного катания, то есть внесла поистине неоценимый вклад в развитие этого вида спорта.

При этом Бьянкетти-старшая постоянно за что-то боролась. В самом начале 2000-х она активно участвовала в работе «группы диссидентов», намеревавшихся создать альтернативную ISU федерацию, а после того, как Международный союз конькобежцев утвердил новые правила судейства, стала их ярым противником. Эта предыстория необходима, чтобы понять: предложение Бьянкетти-младшего появилось не на пустом месте — почва для расцветающей пышным цветом жажды перемен была тщательнейшим образом подготовлена.

Откровенно говоря, инициатива Фабио Бьянкетти сильно напоминает старый анекдот про раввина, который давал своему прихожанину советы, как спасать непрерывно дохнущих кур. Узнав в один из дней, что все куры сдохли, раввин посетовал: «Какая жалость! У меня еще так много идей!».

УТОПИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

К чему может привести понижение стоимости элементов ультра-си, мир фигурного катания уже знает на примере Игр в Ванкувере: там олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании стал Эван Лайсачек — фигурист, не имеющий в своем активе ни одного четверного прыжка. Как неоднократно объяснял фигурист, разница в стоимости тройных и четверных была не настолько велика, чтобы идти на повышенный риск. Рассуждал так не один только Эван, и по большому счету наиболее активный прогресс в сложности пошел в одиночном катании лишь тогда, когда стоимость элементов была пересмотрена.

Пытаться насильственно ограничивать в спорте стремление к сложности — вообще утопия. Подобный опыт переживала в свое время спортивная гимнастика, и этот опыт не оправдал себя, лишь затормозил прогресс вида спорта на несколько лет. Сторонники ограничений обычно объясняют свои взгляды заботой о здоровье спортсменов, но это тоже демагогия: большинство спортивных травм происходят не по причине слишком высокой сложности элементов, которые приходится сейчас выполнять фигуристам, а в силу банальной неготовности к этому мышц и связок.

Понятно, что четверные прыжки и выбросы требуют более продуманной и тщательной подготовки, ну так они и не для всех: быть на острие сложности — удел избранных. А витиеватые фразы, фигурирующие в предложенной программе о том, что изменение правил поможет добиться более гармоничного баланса между атлетизмом и искусством — и вовсе не выдерживают критики: эту селекцию с успехом проводит сам спорт: отбрасывая за пределы пьедестала тех, у кого недостает тех или иных качеств. Пример — канадец Кевин Рейнольдс, который первым в мире прыгнул в двух программах пять четверных прыжков и ничего толком за всю свою карьеру не выиграл.

НАСТОЯЩЕЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Предложение Бьянкетти переименовать программы и вручать медали за каждую из них в отдельности и одну — за победу в общем зачете — тоже отдает бессмысленностью. «Малые» медали за победу в короткой или произвольной программах вручаются и сейчас, просто происходит это как правило, в «рабочей» обстановке — без выкатывания на лед пьедестала. Если что и может выглядеть логично — это давно уже витающая идея оставить в короткой программе лишь оценку за технику, а компоненты не оценивать вообще, но такое предложение пока официально никем не выносилось.

Бьянкетти, тем не менее, удалось не на шутку взбодрить публику — уже почти сутки фигурнокатательный мир комментирует инициативы, созданные творческим гением итальянца. Наиболее рационально отреагировал на перспективу перемен американец Натан Чен, знаменитый тем, что в прошедшем сезоне пытался выполнить в двух программах аж восемь четверных прыжков. Когда его попросили прокомментировать проект Бьянкетти, Чен ответил, что слишком сфокусирован на предстоящих Олимпийских играх, чтобы думать о том, что будет происходить в отдаленном будущем.