Фигуристам предлагают стать проще. Под ударом — четверные прыжки
Международный союз конькобежцев (ISU) возможно рассмотрит перспективу радикальных изменений правил фигурного катания.
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О возможной революции сообщает портал Icenetwork со ссылкой на члена технического комитета ISU по одиночному и парному катанию Фабио Бьянкетти, персонально работающему по этому проекту достаточно много времени. Как сообщается, существует возможность, что с сезона-2018/19 ISU может более чем на десять процентов снизить базовую стоимость четверных прыжков у мужчин, а начиная с Олимпийских игр 2022 года короткая и произвольная программы могут быть заменены на техническую и артистическую.
ПОТОМСТВЕННЫЙ БУНТАРЬ
Стоит прежде всего заметить, что идея глобальных технических перемен в фигурном катании не нова. Наиболее горячим борцом с системой всегда считалась мать Фабио — Соня. Она в свое время стала первой женщиной, вошедшей в число высшего руководства ISU, с 1967-го по 1988 год стояла во главе технического комитета, то есть занимала именно ту должность, которую сейчас занимает ее сын. Соня Бьянкетти работала на семи Олимпиадах в судейском корпусе, провела в этой профессии в общей сложности более сорока лет, была автором множества разделов в своде правил фигурного катания, то есть внесла поистине неоценимый вклад в развитие этого вида спорта.
При этом
Откровенно говоря, инициатива Фабио Бьянкетти сильно напоминает старый анекдот про раввина, который давал своему прихожанину советы, как спасать непрерывно дохнущих кур. Узнав в один из дней, что все куры сдохли, раввин посетовал: «Какая жалость! У меня еще так много идей!».
УТОПИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
К чему может привести понижение стоимости элементов
Пытаться насильственно ограничивать в спорте стремление к сложности — вообще утопия. Подобный опыт переживала в свое время спортивная гимнастика, и этот опыт не оправдал себя, лишь затормозил прогресс вида спорта на несколько лет. Сторонники ограничений обычно объясняют свои взгляды заботой о здоровье спортсменов, но это тоже демагогия: большинство спортивных травм происходят не по причине слишком высокой сложности элементов, которые приходится сейчас выполнять фигуристам, а в силу банальной неготовности к этому мышц и связок.
Понятно, что четверные прыжки и выбросы требуют более продуманной и тщательной подготовки, ну так они и не для всех: быть на острие сложности — удел избранных. А витиеватые фразы, фигурирующие в предложенной программе о том, что изменение правил поможет добиться более гармоничного баланса между атлетизмом и искусством — и вовсе не выдерживают критики: эту селекцию с успехом проводит сам спорт: отбрасывая за пределы пьедестала тех, у кого недостает тех или иных качеств. Пример — канадец Кевин Рейнольдс, который первым в мире прыгнул в двух программах пять четверных прыжков и ничего толком за всю свою карьеру не выиграл.
НАСТОЯЩЕЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Предложение Бьянкетти переименовать программы и вручать медали за каждую из них в отдельности и одну — за победу в общем зачете — тоже отдает бессмысленностью. «Малые» медали за победу в короткой или произвольной программах вручаются и сейчас, просто происходит это как правило, в «рабочей» обстановке — без выкатывания на лед пьедестала. Если что и может выглядеть логично — это давно уже витающая идея оставить в короткой программе лишь оценку за технику, а компоненты не оценивать вообще, но такое предложение пока официально никем не выносилось.
Бьянкетти, тем не менее, удалось не на шутку взбодрить публику — уже почти сутки фигурнокатательный мир комментирует инициативы, созданные творческим гением итальянца. Наиболее рационально отреагировал на перспективу перемен американец Натан Чен, знаменитый тем, что в прошедшем сезоне пытался выполнить в двух программах аж восемь четверных прыжков. Когда его попросили прокомментировать проект Бьянкетти, Чен ответил, что слишком сфокусирован на предстоящих Олимпийских играх, чтобы думать о том, что будет происходить в отдаленном будущем.
И
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