Юлия Липницкая. Почему я ушла

Об уходе:

— Это было мое твердое решение. Этому я посвятила не один, и не два, и не три месяца. Я достаточно долго думала, взвешивала все за и против. В клинике, куда я уезжала пролечиться, поверьте, мне хватило времени, чтобы обо всем подумать. Было нереально тяжело прийти к решению закончить спортивную карьеру. Серьезно, каждый день я засыпала и просыпалась с одной мыслью, что будет. Мы очень много работали с психологами, там сильные психологи, и они мне помогали составить жизненные приоритеты, которые касались здоровья, например. Мне приходилось серьезно задумываться над многими вопросами, потому что я была уверена, что восстановлюсь и вернусь в фигурное катание. В этом я была уверена, и все были уверены!

Больше всего пугала неизвестность. Самое страшное было для меня понять, что дальше? Я выхожу из клиники, где лечилась, и что? И тут у меня начиналась паника. Это был просто кошмар! И когда я вернулась домой, первую неделю сидела и думала: а дальше, а как начинать, а что делать? Неизвестность — это страшная вещь. С мамой я поговорила сразу, она меня поняла. Вместе мы решили, что раз новая жизнь, то новая жизнь.

О реализации в спорте:

— Было много того, чего бы я хотела еще сделать и в одиночном катании многого еще хотела добиться, усовершенствовать. Но что получилось, то получилось. На самом деле после Игр в Сочи я хотела попробовать себя в танцах на льду. Это желание у меня было несколько лет, но оно воспринималось многими в штыки, и идея сразу пропадала.

Реализоваться полностью на 99 процентов не позволили проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому.

Цитата Анорексия — болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все.

Сожалею, что не рассказала о том, что больна, раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год.

После Cup of Russia я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед.

Об популярности после Олимпиады в Сочи:

— Меня это очень сильно выжало. У меня не то, что не осталось сил, мне было реально тяжело. Я не публичный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом. Чтобы заговорить с незнакомым человеком, мне приходилось делать усилия над собой. Сейчас я намного проще общаюсь с разными людьми, стала гораздо общительнее. Но у меня уже выработались некие привычки, стереотипы, которым я следую. Предпочитаю говорить коротко, по делу и опровергать те вещи, которые мне нужно опровергнуть. В связи с моим долгим молчанием и с досрочным объявлением о завершении спортивной карьеры вылезло много выскочек, написано много статей и взято интервью у людей, которых я не знаю вообще. Поначалу было смешно, пока это не приняло размах какого-то сумасшествия!

О лжеотце:

Цитата — По разным передачам кочует человек, который смеет называть себя моим отцом. Этот человек — откровенный мошенник.

Даже если он однофамилец, то не надо решение подгонять под ответ. Ко мне этот человек вообще никакого отношения не имеет. И то, что он рассказывал про меня — просто хочется кляп в его рот вставить. Невозможно такое слушать!

Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живет. Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои «папаши» или «родственники», одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся с ними в суде.

Об учебе в МГУ:

— У меня поступление в университет только в планах, если, дай Бог, все сложится. Через год я планирую сдавать в МГУ экзамены. Хотелось бы в будущем заняться спортивным менеджментом. Мне это интересно, это будет связано с моей прожитой жизнью.

О мечтах:

— О чем мечтаю? Больше всего мне хочется найти себе дело, которым будет интересно заниматься в жизни. Сейчас я нахожусь на перепутье, потому что много предложений, разных вариантов, проектов… Но я не могу и не хочу прийти куда-то, чтобы просто посидеть в роли свадебного генерала. Я хочу участвовать сама, заниматься тем, что бы мне самой было максимально интересно, а без учебы это не получится. Поэтому сейчас у меня на первом месте учеба. Я активно занимаюсь английским языком с репетиторами. Параллельно, естественно, попробую себя в каких-то других вещах и что-то постараюсь найти для себя. Меня спрашивают, буду ли участвовать в шоу? Пока не могу и не хочу, хотя такие предложения есть.

Цитата Пройдет время и, может быть, что-то поменяется, потянет на лед, тогда посмотрим. Но я точно знаю, что тренером работать не буду.

О лошадях:

— Когда появляется свободное время, сразу начинаю думать, чем его заполнить? Расписываю дела, чтобы не сидеть на месте. Когда день распланирован, то чувствую себя великолепно, стараюсь всюду успевать. А в выходной уезжаю на дачу. Все знают, что я всегда любила лошадей. И теперь у меня появилась своя лошадь. В Москве. Неподалеку от нашей дачи есть частная конюшня, где я могу заниматься конным спортом, совершать прогулки на лошадях на 30−40 километров. Это одно из моих любимых увлечений, и мне не жалко тратить на него время, потому что я получаю от этого удовольствие. Лошадь зовут Дакота — тракененской породы. Высокая, модельной внешности с прекрасным характером. Просто мечта!