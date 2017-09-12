Фигуристка Юлия Липницкая заявила, что планирует поступать в МГУ через год
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт. Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире российская фигуристка Юлия Липницкая заявила, что планирует поступать в МГУ через год.
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Девятого сентября было официально объявлено, что 19-летняя Липницкая завершила карьеру. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил «Р-Спорт», что у спортсменки в планах обучение в вузе.
«У меня поступление в университет (МГУ) только в планах, если, дай Бог, все сложится. Только через год я планирую сдавать туда экзамены. Хотелось бы в будущем заняться спортивным менеджментом. Мне это интересно, это будет связано с моей прожитой жизнью», — приводятся слова Липницкой на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Липницкая также поделилась мыслями о своем будущем после окончания карьеры.
«Сейчас я нахожусь на перепутье, потому что много предложений, разных вариантов, проектов… Но я не могу и не хочу прийти
Также Липницкая рассказала о своем возможном участии в ледовых шоу.
«Меня спрашивают, буду ли участвовать в шоу? Пока не могу и не хочу, хотя такие предложения есть. Пройдет время и, может быть,
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