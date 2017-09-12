Фигуристка Юлия Липницкая заявила, что планирует поступать в МГУ через год

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Девятого сентября было официально объявлено, что 19-летняя Липницкая завершила карьеру. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил «Р-Спорт», что у спортсменки в планах обучение в вузе.

«У меня поступление в университет (МГУ) только в планах, если, дай Бог, все сложится. Только через год я планирую сдавать туда экзамены. Хотелось бы в будущем заняться спортивным менеджментом. Мне это интересно, это будет связано с моей прожитой жизнью», — приводятся слова Липницкой на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Липницкая также поделилась мыслями о своем будущем после окончания карьеры.

«Сейчас я нахожусь на перепутье, потому что много предложений, разных вариантов, проектов… Но я не могу и не хочу прийти куда-то, чтобы просто посидеть в роли свадебного генерала. Я хочу участвовать сама, заниматься тем, что бы мне самой было максимально интересно, а без учебы это не получится. Поэтому сейчас у меня на первом месте учеба. Я активно занимаюсь английским языком с репетиторами. В ближайшее время сосредоточусь на учебе, а там будет видно. Параллельно, естественно, попробую себя в каких-то других вещах и что-то постараюсь найти для себя», — сказала фигуристка.

Также Липницкая рассказала о своем возможном участии в ледовых шоу.