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12 сентября 2017, 14:29 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спорте

ТАСС, 12 сентября. Российская фигуристка Юлия Липницкая сожалеет о том, что не сумела полностью реализовать себя в спорте. Об этом она рассказала в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В августе мать Липницкой сообщила ТАСС, что россиянка завершила спортивную карьеру, о чем уведомила ФФККР еще в апреле.

«Конечно, нет, — сказала Липницкая в ответ на вопрос о том, реализовалась ли она в спорте. — Было много того, чего бы я хотела еще сделать и в одиночном катании многого еще хотела добиться, усовершенствовать. Но что получилось, то получилось. На самом деле после Игр в Сочи я хотела попробовать себя в танцах на льду, это желание у меня было несколько лет, но оно воспринималось многими в штыки, и идея сразу пропадала».

Завоевав в Сочи золотую награду в командном первенстве, Липницкая стала самой молодой чемпионкой зимних Олимпийских игр в истории СССР и России. В день произвольной программы рекордсменке было 15 лет и 249 дней. Она побила достижение другой фигуристки Екатерины Гордеевой, которая стала чемпионкой Игр-1988 в Калгари в парном катании вместе с Сергеем Гриньковым. На момент победы Гордеевой исполнилось 16 лет и 268 дней.

Помимо олимпийского золота, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года. Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России — 2016, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила, упав на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.
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Фигуристка Юлия Липницкая: Анорексия стала одной из причин завершения карьеры

Фигуристка Юлия Липницкая: Анорексия стала одной из причин завершения карьеры

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Чемпионка Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях российская фигуристка Юлия Липницкая заявила, что не смогла полностью реализоваться в карьере из-за проблем со здоровьем, в частности анорексии, которой болела много лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
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