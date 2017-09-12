Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спорте

В августе мать Липницкой сообщила ТАСС, что россиянка завершила спортивную карьеру, о чем уведомила ФФККР еще в апреле.

«Конечно, нет, — сказала Липницкая в ответ на вопрос о том, реализовалась ли она в спорте. — Было много того, чего бы я хотела еще сделать и в одиночном катании многого еще хотела добиться, усовершенствовать. Но что получилось, то получилось. На самом деле после Игр в Сочи я хотела попробовать себя в танцах на льду, это желание у меня было несколько лет, но оно воспринималось многими в штыки, и идея сразу пропадала».

Завоевав в Сочи золотую награду в командном первенстве, Липницкая стала самой молодой чемпионкой зимних Олимпийских игр в истории СССР и России. В день произвольной программы рекордсменке было 15 лет и 249 дней. Она побила достижение другой фигуристки Екатерины Гордеевой, которая стала чемпионкой Игр-1988 в Калгари в парном катании вместе с Сергеем Гриньковым. На момент победы Гордеевой исполнилось 16 лет и 268 дней.