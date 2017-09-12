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12 сентября 2017, 14:20 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристка Юлия Липницкая: Анорексия стала одной из причин завершения карьеры

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Чемпионка Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях российская фигуристка Юлия Липницкая заявила, что не смогла полностью реализоваться в карьере из-за проблем со здоровьем, в частности анорексии, которой болела много лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Она изящна как циркачка Пикассо и свежа как танцовщица Ренуара. (Из статьи журнала PROспорт). Увеличить
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Девятого сентября официально было объявлено, что 19-летняя фигуристка завершила карьеру.

«На 99% — проблемы со здоровьем, — так ответила Липницкая на вопрос, что ей не позволило полностью реализоваться в карьере. — А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому. После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия — болезнь 21-го века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу».

«Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что всё продолжалось уже не первый, не второй и не третий год», — добавила фигуристка.

Липницкая призналась, что «ее не тянет на лед» после этапа серии Гран-при в Москве в сезоне-2016/17. «Я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история», — сказала олимпийская чемпионка.
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ТАСС, 12 сентября. Российская фигуристка Юлия Липницкая сожалеет о том, что не сумела полностью реализовать себя в спорте. Об этом она рассказала в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
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