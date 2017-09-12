Фигуристка Юлия Липницкая: Анорексия стала одной из причин завершения карьеры

Девятого сентября официально было объявлено, что 19-летняя фигуристка завершила карьеру.

«На 99% — проблемы со здоровьем, — так ответила Липницкая на вопрос, что ей не позволило полностью реализоваться в карьере. — А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому. После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия — болезнь 21-го века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу».

«Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что всё продолжалось уже не первый, не второй и не третий год», — добавила фигуристка.