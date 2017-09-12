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В субботу Липницкая встретилась с руководителями Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и проинформировала их о завершении карьеры, а также написала заявление о выходе из состава сборной России. Незадолго до этого, в одном из телеэфиров появился мужчина, который заявлял, что он приходится отцом фигуристке. Во вторник на сайте ФФККР вышло интервью Липницкой, в котором она заявила, что причиной завершения карьеры стали проблемы со здоровьем.

Цитата Юлия Липницкая По разным передачам кочует человек, который смеет называть себя моим отцом. Вопрос: А как редакторы каналов допускают такое? Этот человек — откровенный мошенник. Даже если он однофамилец, то не надо решение подгонять под ответ. Ко мне этот человек вообще никакого отношения не имеет.

«И то, что он рассказывал про меня — просто хочется кляп в его рот вставить. Невозможно такое слушать!» — цитирует Липницкую сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живет. Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои “папаши или родственники”, одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся с ними в суде», — добавила Липницкая.