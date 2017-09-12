Чемпионка ОИ-2014 Липницкая заявила, что человек, выдающий себя за ее отца — мошенник
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт. Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая заявила, что человек, который в телеэфире признавался, что он является ее отцом, на самом деле мошенник.
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В субботу Липницкая встретилась с руководителями Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и проинформировала их о завершении карьеры, а также написала заявление о выходе из состава сборной России. Незадолго до этого, в одном из телеэфиров появился мужчина, который заявлял, что он приходится отцом фигуристке. Во вторник на сайте ФФККР вышло интервью Липницкой, в котором она заявила, что причиной завершения карьеры стали проблемы со здоровьем.
«И то, что он рассказывал про меня — просто хочется кляп в его рот вставить. Невозможно такое слушать!» — цитирует Липницкую сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
«Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живет. Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои “папаши или родственники”, одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся с ними в суде», — добавила Липницкая.
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