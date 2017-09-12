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12 сентября 2017, 13:28 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристка Погорилая заявила, что может выступить на втором этапе Кубка России

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании фигуристка Анна Погорилая сообщила агентству «Р-Спорт», что рассматривает вариант выступления на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов.</em> Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании фигуристка Анна <span class=error>Погорилая</span> сообщила агентству Р-Спорт что рассматривает вариант выступления на втором этапе Кубка России в <nobr>Йошкар-Оле.</nobr> Увеличить
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Погорилая находилась на сборе фигуристов сборной России в Сочи, однако не принимала участие в контрольных прокатах 9—10 сентября из-за восстановления после травмы. Спортсменка заявлена на этапы Гран-при, в частности на Skate Canada, который пройдет 27—29 октября в канадской Реджине. Второй этап Кубка страны в Йошкар-Оле пройдет 12—16 октября.

«Мы с тренером рассматриваем вариант выступления на втором этапе Кубка России. Этап Гран-при в Канаде в конце октября, и надо (до него) где-то стартовать, а, может, и не раз», — сказал Погорилая по телефону, добавив, что в ином случае они с тренером Анной Царевой смогут «всегда устроить прокаты на (домашнем) катке».

«Я до Сочи неделю вообще не каталась, на сборе (в Сочи) исполняла прыжки, но не вышла на прокаты не из-за того, что была не готова, а просто из-за того, что неделю тренировок пропустила по причине старой травмы. Просто врезались друг в друга на катке с девочкой. Форма немного ушла, но я уже восстанавливаюсь», — пояснила фигуристка.

Собеседница агентства позитивно оценила выступления других российских одиночниц. «Они все молодцы, все в рабочей форме, — добавила она. — В Сочи я посмотрела прокаты с трибун, загорать на пляже не хотела. Любопытно было посмотреть также на спортивные пары, танцевальные и на мальчиков-одиночников с их четверными».
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