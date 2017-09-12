Фигуристка Погорилая заявила, что может выступить на втором этапе Кубка России

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Погорилая находилась на сборе фигуристов сборной России в Сочи, однако не принимала участие в контрольных прокатах 9—10 сентября из-за восстановления после травмы. Спортсменка заявлена на этапы Гран-при, в частности на Skate Canada, который пройдет 27—29 октября в канадской Реджине. Второй этап Кубка страны в Йошкар-Оле пройдет 12—16 октября .

«Мы с тренером рассматриваем вариант выступления на втором этапе Кубка России. Этап Гран-при в Канаде в конце октября, и надо (до него) где-то стартовать, а, может, и не раз», — сказал Погорилая по телефону, добавив, что в ином случае они с тренером Анной Царевой смогут «всегда устроить прокаты на (домашнем) катке».

«Я до Сочи неделю вообще не каталась, на сборе (в Сочи) исполняла прыжки, но не вышла на прокаты не из-за того, что была не готова, а просто из-за того, что неделю тренировок пропустила по причине старой травмы. Просто врезались друг в друга на катке с девочкой. Форма немного ушла, но я уже восстанавливаюсь», — пояснила фигуристка.