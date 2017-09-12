Фигуристка Погорилая заявила, что может выступить на втором этапе Кубка России
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании фигуристка Анна Погорилая сообщила агентству «Р-Спорт», что рассматривает вариант выступления на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Погорилая находилась на сборе фигуристов сборной России в Сочи, однако не принимала участие в контрольных прокатах
«Мы с тренером рассматриваем вариант выступления на втором этапе Кубка России. Этап
«Я до Сочи неделю вообще не каталась, на сборе (в Сочи) исполняла прыжки, но не вышла на прокаты не
Собеседница агентства позитивно оценила выступления других российских одиночниц. «Они все молодцы, все в рабочей форме, — добавила она. — В Сочи я посмотрела прокаты с трибун, загорать на пляже не хотела. Любопытно было посмотреть также на спортивные пары, танцевальные и на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter