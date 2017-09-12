Коган: ISU ищет баланс между катанием и прыжками в фигурном катании

Ранее портал Icenetwork сообщил о том, что ISU в рамках улучшения баланса между спортивной и артистической составляющей планирует снизить более чем на 10 процентов базовую стоимость четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном с сезона-2018/19. Также говорится о том, что с зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине короткая и произвольная программы могут быть заменены на техническую и артистическую. При этом медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме двух прокатов.

«Об этом говорилось давно. В частности, известный специалист Брайан Орсер (тренер действующего чемпиона мира Юзуру Ханью — прим. ТАСС) высказывал мнение, что никто не хочет видеть одних прыгающих спортсменов, и это не соревнование по прыжкам. Поэтому необходимо, чтобы они еще и катались», — сказал Коган.