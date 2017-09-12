Тарасова против снижения оценки за прыжок в четыре оборота в мужском фигурном катании

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Ранее портал Icenetwork со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Международном союзе конькобежцев сообщил, что базовую оценку за четверной прыжок планируют снизить более чем на 10% с сезона-2018/19.

«То же самое было с тройными прыжками, но прогресс остановить невозможно, — подчеркнула Тарасова. — Кто будет прыгать пять четверных прыжков, тот и кататься научится. Кататься научить легче, чем прыгать. Прыжок — дар божий».

По данным портала, также планируется снизить базовую стоимость четверных выбросов в парном катании. С Олимпиады-2022 короткая и произвольная программы могут быть заменены на техническую и артистическую. При этом медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме двух прокатов.