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12 сентября 2017, 11:44 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Тарасова против снижения оценки за прыжок в четыре оборота в мужском фигурном катании

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова против снижения базовой стоимости прыжков в четыре оборота в мужском катании. Об этом она сказала ТАСС.

<em>МОСКВА 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника <span class=error>Советова</span>/. </em>Российский тренер по фигурному катанию Татьяна <span class=error>Тарасова</span> против снижения базовой стоимости прыжков в четыре оборота в мужском катании. Об этом она сказала ТАСС. Увеличить
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Ранее портал Icenetwork со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Международном союзе конькобежцев сообщил, что базовую оценку за четверной прыжок планируют снизить более чем на 10% с сезона-2018/19.

«То же самое было с тройными прыжками, но прогресс остановить невозможно, — подчеркнула Тарасова. — Кто будет прыгать пять четверных прыжков, тот и кататься научится. Кататься научить легче, чем прыгать. Прыжок — дар божий».

По данным портала, также планируется снизить базовую стоимость четверных выбросов в парном катании. С Олимпиады-2022 короткая и произвольная программы могут быть заменены на техническую и артистическую. При этом медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме двух прокатов.
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