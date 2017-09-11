ISU планирует радикальные изменения в правилах фигурного катания
Международный союз конькобежцев (ISU) в целях возвращения былой популярности фигурному катанию намерен произвести радикальные изменения в правилах для достижения баланса между артистизмом и техникой, сообщает Ice Network со ссылкой на высокопоставленного чиновника ISU.
Планируется, что уже с сезона-2018/19 будет на 10% снижена базовая стоимость прыжков в четыре оборота и четверных выбросов в парном катании.
Следующим шагом, который будет реализован ближе к Олимпиаде-2022, станет замена короткой и произвольных программ на техническую и артистическую.
При этом медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме двоеборья.
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