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https://sport.mail.ru/news/figure-skating/30972266/
11 сентября 2017, 21:15 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

ISU планирует радикальные изменения в правилах фигурного катания

Международный союз конькобежцев (ISU) в целях возвращения былой популярности фигурному катанию намерен произвести радикальные изменения в правилах для достижения баланса между артистизмом и техникой, сообщает Ice Network со ссылкой на высокопоставленного чиновника ISU.

Планируется, что уже с сезона-2018/19 будет на 10% снижена базовая стоимость прыжков в четыре оборота и четверных выбросов в парном катании.

Следующим шагом, который будет реализован ближе к Олимпиаде-2022, станет замена короткой и произвольных программ на техническую и артистическую.

При этом медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме двоеборья.
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