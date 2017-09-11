ISU планирует радикальные изменения в правилах фигурного катания

Планируется, что уже с сезона-2018/19 будет на 10% снижена базовая стоимость прыжков в четыре оборота и четверных выбросов в парном катании.

Следующим шагом, который будет реализован ближе к Олимпиаде-2022, станет замена короткой и произвольных программ на техническую и артистическую.

При этом медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме двоеборья.