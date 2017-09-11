Боброва/Соловьев, Тарасова/Морозов: выбора нет
Стоит ли России рассчитывать на медали Олимпиады в парных видах программы? Об этом рассуждает обозреватель «СЭ» Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.
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Разговаривая незадолго до прокатов с генеральным секретарем ФФККР Александром Коганом я спросила, верят ли руководители федерации в то, что олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова вернется в соревновательный ритм. Если нет — тогда зачем нужно поддерживать болельщицкие иллюзии, продолжая включать ту же Сотникову в списки сборной?
— Я за то, чтобы сильных девочек в ближайшем резерве у нас было как можно больше, — ответил собеседник. — После Игр в Сочи всем ведь казалось, что ближайшие четыре года и в парном катании, и в танцах все будет в полном порядке. И что мы имеем сейчас?..
УТОПИЧНАЯ МЕЧТА.
Ностальгировать по распаду наиболее перспективной (на период прошлых Игр) пары мира давно уже стало бессмысленным. Никита Кацалапов продолжает скатываться с Викторией Синициной, Елену Ильиных с новым партнером Антоном Шибневым тоже можно только похвалить: за два месяца совместных выступлений дуэт совершил невероятный прогресс. Просто все это пока происходит на слишком большом расстоянии от медальной зоны серьезных турниров, и если говорить о намерениях, это намерения
Поэтому, наверное, болельщиков распавшегося четыре года назад дуэта и не покидает утопичная мечта снова увидеть Ильиных и Кацалапова вместе —
Оценивая завершившееся в Сочи мероприятие, президент российской федерации фигурного катания, олимпийский чемпион Александр Горшков заметил, что сентябрь — не время для фигуристов быть в форме и выразил надежду, что все, кто не смог принять участие в мероприятии, успеют наверстать упущенное по ходу сезона. «Не в форме» — со ссылкой на мелкие травмы и болезни — в Сочи оказались многие. В парном катании выступить на публике не смогли, как и год назад, серебряные призеры Игр в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов, и приходится констатировать, что к отсутствию этого дуэта в конкурентоспособной «тусовке» начинают привыкать, похоже, не только российские болельщики, но и мир, и вернуться на прежние, порядком подрастраченные позиции Ксении и Федору будет архисложно.
ЗАПАСТЬ В ДУШУ.
В целом прокаты формально подтвердили уже известное: в парных дисциплинах в российском фигурном катании на данный момент имеется по одной боеспособной единице. Это Евгения Тарасова/Владимир Морозов в парном катании и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев в танцах. Хорошо это или плохо?
Еще год назад я бы сказала, что вообще не вижу российских шансов на то, чтобы завоевать олимпийскую медаль в танцах. Многие, возможно, скажут, что их нет и сейчас, но тут я не соглашусь: в отличие от прошлого олимпийского сезона Боброва/Соловьев и их тренерская команда угадала с произвольным танцем. Да, он
Похожие ощущения вызвали постановки Тарасовой и Морозова, сделанные Петром Чернышевым. Евгения сказала, комментируя прокат, что новая произвольная программа — физически самое сложное, что ей
Ну, а нам остается болеть и надеяться. Главное, что
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