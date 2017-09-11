Боброва/Соловьев, Тарасова/Морозов: выбора нет

Разговаривая незадолго до прокатов с генеральным секретарем ФФККР Александром Коганом я спросила, верят ли руководители федерации в то, что олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова вернется в соревновательный ритм. Если нет — тогда зачем нужно поддерживать болельщицкие иллюзии, продолжая включать ту же Сотникову в списки сборной?

— Я за то, чтобы сильных девочек в ближайшем резерве у нас было как можно больше, — ответил собеседник. — После Игр в Сочи всем ведь казалось, что ближайшие четыре года и в парном катании, и в танцах все будет в полном порядке. И что мы имеем сейчас?..

УТОПИЧНАЯ МЕЧТА.

Ностальгировать по распаду наиболее перспективной (на период прошлых Игр) пары мира давно уже стало бессмысленным. Никита Кацалапов продолжает скатываться с Викторией Синициной, Елену Ильиных с новым партнером Антоном Шибневым тоже можно только похвалить: за два месяца совместных выступлений дуэт совершил невероятный прогресс. Просто все это пока происходит на слишком большом расстоянии от медальной зоны серьезных турниров, и если говорить о намерениях, это намерения все-таки не этого, а следующего олимпийского цикла. И далеко не факт, что их удастся реализовать: И Лена, и Никита пока еще занимаются тем, что отчаянно пытаются подтянуть новых партнеров до своего уровня в то время как на льду появляются новые и очень интересные дуэты. Например, Бетина Попова и Сергей Мозгов, которые встали в пару всего год назад, но на удивление совпали по всем параметрам — да так, что своими прокатами в Сочи оставили одно из наиболее ярких впечатлений.

Поэтому, наверное, болельщиков распавшегося четыре года назад дуэта и не покидает утопичная мечта снова увидеть Ильиных и Кацалапова вместе — все-таки они были не просто парой, но явлением мирового масштаба.

Оценивая завершившееся в Сочи мероприятие, президент российской федерации фигурного катания, олимпийский чемпион Александр Горшков заметил, что сентябрь — не время для фигуристов быть в форме и выразил надежду, что все, кто не смог принять участие в мероприятии, успеют наверстать упущенное по ходу сезона. «Не в форме» — со ссылкой на мелкие травмы и болезни — в Сочи оказались многие. В парном катании выступить на публике не смогли, как и год назад, серебряные призеры Игр в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов, и приходится констатировать, что к отсутствию этого дуэта в конкурентоспособной «тусовке» начинают привыкать, похоже, не только российские болельщики, но и мир, и вернуться на прежние, порядком подрастраченные позиции Ксении и Федору будет архисложно.

ЗАПАСТЬ В ДУШУ.

В целом прокаты формально подтвердили уже известное: в парных дисциплинах в российском фигурном катании на данный момент имеется по одной боеспособной единице. Это Евгения Тарасова/Владимир Морозов в парном катании и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев в танцах. Хорошо это или плохо? Во-первых, опасно: случись с кем-угодно из четырех спортсменов любая неприятность в виде травмы или болезни — реальной замены им в стране просто нет. С другой стороны, в чем-то руководителям ФФККР наверное стало проще: не приходится выбирать, какую из пар поддерживать. Административным ресурсом — в том числе.

Еще год назад я бы сказала, что вообще не вижу российских шансов на то, чтобы завоевать олимпийскую медаль в танцах. Многие, возможно, скажут, что их нет и сейчас, но тут я не соглашусь: в отличие от прошлого олимпийского сезона Боброва/Соловьев и их тренерская команда угадала с произвольным танцем. Да, он чем-то напоминает прежние постановки (и прежде всего знаменитых «Сумасшедших» досочинской эпохи), но это — именно тот жанр, который наиболее хорошо удается фигуристам, они в нем абсолютно органичны, свежи — благодаря новой хореографической «руке» Раду Поклитару, а сам танец не оставляет ощущения приевшегося — его хочется смотреть, и в нем, безусловно, есть, куда развиваться. Это на самом деле главное: выполнять технические элементы на четвертый уровень сложности умеет на льду вся первая десятка мировых танцев, а вот запасть в душу и запомниться удается единицам. Не скажу, что Боброва и Соловьев уже это сделали, но такой шанс у дуэта, безусловно, появился.

Похожие ощущения вызвали постановки Тарасовой и Морозова, сделанные Петром Чернышевым. Евгения сказала, комментируя прокат, что новая произвольная программа — физически самое сложное, что ей когда-либо доводилось катать раньше, но овчинка, безусловно, стоит выделки: в удачной постановке пара уже сейчас заиграла новыми красками, стала реально яркой, чего не наблюдалось год назад несмотря на завоеванные фигуристами титулы победителей Финала «Гран-при» и чемпионата Европы, в ближайшее время Женя и Владимир намерены еще больше усложнить техническую базу, добавив в программу четверной подкрут, а подводить своих спортсменов к главному старту в максимальной форме, если в процесс не вмешивались травмы, Нина Мозер и ее команда всегда умели.