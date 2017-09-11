Фигуристка Леонова заявила, что приступила к тренировкам после выписки из больницы

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Леонова не смогла выступить на контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые состоялись 9—10 сентября в Сочи, из-за госпитализации, связанного с почечными коликами.

«Меня выписали, все хорошо, а сегодня я уже начала тренировки, — сказала Леонова по телефону. — Скоро поймем, какие нагрузки для меня сейчас подойдут, но на тренировке у меня сложилось ощущение, что меня ничего и не беспокоило. По-моему, я даже в лучшей форме нахожусь, чем до того, как попала в больницу».

По словам спортсменки, ее проблема со здоровьем решена, и изменений в плане соревнований не намечается. «Поеду на Мемориал Ондрея Непелы в Братиславу, как и планировала», — рассказала Леонова.