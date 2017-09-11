Фигуристка Леонова заявила, что приступила к тренировкам после выписки из больницы
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании фигуристка Алена Леонова сообщила агентству «Р-Спорт», что ее выписали из больницы, и она уже начала тренировки.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Леонова не смогла выступить на контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые состоялись
«Меня выписали, все хорошо, а сегодня я уже начала тренировки, — сказала Леонова по телефону. — Скоро поймем, какие нагрузки для меня сейчас подойдут, но на тренировке у меня сложилось ощущение, что меня ничего и не беспокоило.
По словам спортсменки, ее проблема со здоровьем решена, и изменений в плане соревнований не намечается. «Поеду на Мемориал Ондрея Непелы в Братиславу, как и планировала», — рассказала Леонова.
Турнир в столице Словакии пройдет в Братиславе
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter