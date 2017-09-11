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11 сентября 2017, 14:43 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристка Леонова заявила, что приступила к тренировкам после выписки из больницы

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании фигуристка Алена Леонова сообщила агентству «Р-Спорт», что ее выписали из больницы, и она уже начала тренировки.

Серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании фигуристка Алена Леонова сообщила агентству Р-Спорт что ее выписали из больницы и она уже начала тренировки. Увеличить
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Леонова не смогла выступить на контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые состоялись 9—10 сентября в Сочи, из-за госпитализации, связанного с почечными коликами.

«Меня выписали, все хорошо, а сегодня я уже начала тренировки, — сказала Леонова по телефону. — Скоро поймем, какие нагрузки для меня сейчас подойдут, но на тренировке у меня сложилось ощущение, что меня ничего и не беспокоило. По-моему, я даже в лучшей форме нахожусь, чем до того, как попала в больницу».

По словам спортсменки, ее проблема со здоровьем решена, и изменений в плане соревнований не намечается. «Поеду на Мемориал Ондрея Непелы в Братиславу, как и планировала», — рассказала Леонова.

Турнир в столице Словакии пройдет в Братиславе 21—23 сентября.
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