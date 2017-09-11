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11 сентября 2017, 13:31 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Погорилая в новом сезоне будет выступать под испанскую тему и «Лебединое озеро»

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. Бронзовая медалистка чемпионата мира 2016 года российская фигуристка Анна Погорилая сообщила, что в ее короткой программе на сезон-2017/18 будет использована испанская тема, а музыка к произвольной композиции взята из балета «Лебединое озеро», сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Бронзовая медалистка чемпионата мира 2016 года российская фигуристка Анна <span class=error>Погорилая</span> сообщила что в ее короткой программе на сезон-2017/18 будет использована испанская тема а музыка к произвольной композиции взята из балета Лебединое озеро сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Увеличить
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Погорилая находилась на сборе национальной команды в Сочи, однако не принимала участие в контрольных прокатах 9—10 сентября. В июне Погорилая сообщила «Р-Спорт», что постановщиком короткой программы для нее станет Паскуале Камерленго, а произвольной — Николай Морозов.

«Готовились к новому сезону летом. Было несколько травм, мы их преодолели. Однако одна из травм немного помешала подготовиться к контрольным прокатам. Но я уже восстанавливаюсь и продолжу дальше работать. Короткая программа у меня — Испания. А произвольная, как ни удивительно, «Лебединое озеро», — сказала Погорилая.

«Короткую программу мне ставил Паскуале Камерленго, я ездила к нему в Детройт. Получила колоссальный опыт, колоссальные эмоции от работы с ним. После этого у меня было два шоу в Японии. В перерыве между ними я успела слетать в Москву и поставить произвольную программу с Николаем Морозовым. Он сделал уже много программ под музыку из этого балета, и опыта у него много. Так что настрой у меня боевой. Уже восстанавливаемся и катаемся», — добавила Погорилая.
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ТАСС, 11 сентября. Российская фигуристка Анна Погорилая с боевым настроем подходит к новому сезону, несмотря на то, что травма помешала ей подготовиться и выступить на контрольных прокатах в Сочи. Слова спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
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