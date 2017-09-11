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11 сентября 2017, 12:49 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Погорилая, несмотря на травмы, подходит к сезону с боевым настроем

ТАСС, 11 сентября. Российская фигуристка Анна Погорилая с боевым настроем подходит к новому сезону, несмотря на то, что травма помешала ей подготовиться и выступить на контрольных прокатах в Сочи. Слова спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Погорилая не окончательно восстановилась после травмы и поэтому, хоть и приехала в Сочи, где 9 и 10 сентября проходили контрольные прокаты, но участие в них не приняла.

«Готовились к новому сезону летом. Было несколько травм, мы их преодолели, однако одна из них немного помешала подготовиться к контрольным прокатам. Но я уже восстанавливаюсь и продолжу дальше работать. Так что настрой у меня боевой, уже восстанавливаемся и катаемся», — сказала фигуристка.

Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. Также она выигрывала серебро и две бронзы чемпионатов Европы.
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