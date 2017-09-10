К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионка мира и Европы 2015 года о нюансах подготовки к олимпийскому сезону, Каролине Костнер и любви.

Елизавета Туктамышева из тех, кто знает: выиграть борьбу с изменившимся телом, пережить непопадание на домашние Олимпийские игры, после чего стать чемпионкой мира и Европы — реально. А еще, что это вовсе не гарантия дальнейшего успеха: в двух прошедших сезонах фигуристка не смогла попасть ни в Финал Гран-при, ни в сборную страны. Однако сдаваться Елизавета не намерена.

— Как у вас обстоят дела с подготовкой к сезону?

— Мы уже давно начали катать программы целиком и сделали приличное количество прокатов. Нахожусь в неплохой форме, явно лучше прошлогодней в этот же период.

— Что было самым важным на контрольных прокатах в Сочи?

— Показать полноценность программ. То есть смотрят, конечно, техническую составляющую, но больше интересует, в какой стадии находится сама программа: связки, вращения, шаги. Чтобы программа смотрелась ярко, красиво и полноценно. Атмосфера на прокатах царит нервозная, хотя и понимаешь, что от этого ничего не зависит. Тем не менее, первый старт сезона, и как говорит мой тренер: «Только дурак не волнуется».

— Уже составили с тренером план на вкатывание в сезон?

— Пока в планах насыщенное начало сезона. Впереди Lombardia Trophy, а после, может, еще какое-нибудь соревнование захватим. Думаю, до начала выступлений на этапах серии Гран-при старта три мы точно успеем сделать.

— Наличие печального опыта непопадания на Олимпиаду, ваше слабое место в борьбе с соперницами за место в сборной или напротив преимущество?

— Я постараюсь сделать это преимуществом. Тем более, в меня верит такое количество людей. Это дает большой заряд.

МЕНЯ ВОСПРИНИМАЮТ КАК «ПРЫГУЧУЮ» ФИГУРИСТКУ.

— Как обстоят дела с технической частью вашей подготовки?

— Я восстановила все тройные прыжки, и осталось попробовать их сделать в соревновательных условиях. Тройной аксель пока исполняю на тренировках. Пока думаем, что он будет один на две программы, и я исполню его в произвольной.

— Глядя на сложнейшие прыжки девочек-юниорок, не вспоминаете себя в самом начале юниорского пути с мыслью: «Когда-то и я так легко прыгала»?

— Нет, абсолютно. Девочки — молодцы. И хорошо, что фигурное катание так развивается. Хочется пожелать девочкам такого же сильного катания в 20 лет, когда и гормоны и другие обстоятельства будут накладывать свой отпечаток. Я не вспоминаю «былые времена», стараюсь во всяком случае. Пускай лучше мои сегодняшние прыжки будут легкими.

— Расстраивают рассуждения о том, что «Лиза уже не выйдет на прежний уровень»?

— Забавно, когда со счетов меня списывают те, кто уже сам давно не в системе фигурного катания. А, если говорить о болельщиках, то они люди эмоциональные. Переживают за своего спортсмена. Есть и те, кто за, и те, кто против — таких тоже немало. Но, если честно, у меня нет времени читать комментарии. Если я была вне чемпионата мира и чемпионата Европы, значит, этот период был мне дан для чего-то. Поправила здоровье, пробовала новые для себя образы на льду, больше времени проводила с близкими. Разве плохо?

— В числе последних тенденций — прыжки во второй половине программы с поднятыми руками. Готовы увеличить «стоимость» своих программ этими приемами?

— Готова, конечно. Поднять руки — в принципе не такая уж и сложная задача. Так что думаю, буду так исполнять прыжки и без дефицита баллов. Что касается второй половины программы, то у меня итак в короткой программе два элемента во второй половине. Но, хоть перенос и дает больше баллов, мне не нравится программа, в которой девочка две минуты просто катается. Целостность проката создается в том числе и разумным распределением прыжков. Все-таки программы должны быть мини-театром на льду.

— Тем не менее у многих специалистов и тренеров что мнение, что Туктамышева — это фигуристка-технарь, а компоненты не являются ее козырем…

— Да, чаще всего меня воспринимают как «прыгучую » фигуристку, но в этом сезоне надеюсь блеснуть еще и яркостью программ!

— Что расскажете о новых программах?

— В этом сезоне они мне невероятно нравятся и я уверена, что мы не будем их менять на протяжении всего сезона. Они вышли очень яркими, эмоциональными и веселыми. По крайней мере, короткая программа. Поэтому мне кажется, что это будет свойственный мне образ, но немножко в другом формате.

— Какой предстанете в них?

— Игривой, задорной, смешной. Конечно, еще в них будут присутствовать страсть и элегантность. Это если говорить в целом об обеих программах, а не все вместе и одновременно.

— Болельщики задаются вопросом: почему в показательных выступлениях вы в ярких и сексуальных платьях, а в соревновательных программах чаще всего в свободных и темных костюмах?

— Платья мы подбираем исходя из того, что нравится мне. А в соревновательных программах мне по душе больше летящие и свободные костюмы.

ЭТО ПЛЮС, ЧТО ПОЯВИЛАСЬ СИЛЬНАЯ КОНКУРЕНТКА.

— Вашего тренера Алексея Мишина на соревнованиях отличают невозмутимость и спокойствие, в то время как тренеры ваших соперниц заряжают своих подопечных на борьбу, а после проката часто сразу высказывают свои замечания…

— Со мной просто такой способ не срабатывает. Да и тем более Алексей Николаевич не из таких людей, которые заставляют. Он прекрасно понимает, что если спортсмен разумный, то он сам себя настроит и сам знает, что ему надо. Нет смысла на него орать, кричать и что-то требовать.

— Но он может вас хоть иногда поругать?

— Если что-то не так, то он мне говорит сразу. И вообще он не ругает меня, но может высказать свое мнение жестко. Мне это нравится и кажется правильным.

— Тренер может в отдельных моментах поставить вас с Каролиной Костнер — другой своей подопечной — друг другу в пример?

— Такое редко происходит. Да и тем более у нас есть мой хореограф Татьяна Прокофьева, которая очень мне помогает. И даже когда Алексей Николаевич уделяет внимание Каролине, я под присмотром Татьяны Николаевны. Поэтому без внимания никто не остается.

— Но все-таки после перехода Каролины тренировки изменились?

— Тактика тренировок не поменялась, скорее даже появился соревновательный момент. В конце обычно мы делаем все элементы, все прыжки. И в каком-то роде это плюс, что появилась сильная конкурентка. Мы хорошо с ней общаемся, и приходится соответствовать.

— Довольны распределением этапов «Гран-при», тем что выступите в Китае и Франции?

— Говорить о предпочтениях в моей ситуации было бы не очень уместно. Рада, что попала во Францию, да и в Пекине меня всегда хорошо принимают.

ФИГУРИСТЫ ОСТАЮТСЯ ДЕТЬМИ В ЖИЗНИ? ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД.

— За последний год с кем больше всего общались из фигурнокатательного мира?

— Хорошо общаюсь с Кейтлин Уивер. Да и вообще очень люблю канадскую сборную. Начали общаться на соревнованиях и поняли, что нам обеим интересны одни и те же темы. Плюс Кейтлин сама очень интересный и разумный человек. Меня это очень привлекает.

— Это та самая фигуристка, которую российские болельщики называют «Катюша»?

— Да, Катюша, а она меня зовет «Лизончик».

— Языковой барьер как-то мешает общаться?

— У меня английский разговорного уровня достаточно неплохой. Конечно, когда мы касаемся тем, не связанных с фигурным катанием бывают какие-то затруднения. Но всегда находим выход из положения. Помимо этого еще держу связь с Катей Рязановой. Потому что хоть она и закончила, но из мира фигурного катания не ушла.

— Есть мнение, что фигуристы рано взрослеют на льду, но в жизни остаются детьми.

— Это полный бред. Может быть, у кого-то действительно так происходит, но я мало знаю таких фигуристов. Не знаю как это объяснить, но контраста между спортивной и обычной жизнью не ощущаю. Да и мало кого встречала с таким контрастом.

— Два сезона вне сборной, а следовательно, большое количество свободного времени не позволили найти сферы жизни, в которых вам было бы интересно развиваться вне фигурного катания?

— Даже когда я не выступала на соревнованиях, у нас все равно были активные тренировки или я лечила спину. Всегда были какие-то дела, и все равно пока моя жизнь вертится вокруг фигурного катания. Я не хочу разбрасываться и пока точно не определилась, чем я хочу заниматься. Так как даже если нет соревнований, мои тренеры всегда находят, чем меня занять на тренировках.

МОИ ЗАСЛУГИ — НЕ ПОВОД ДЛЯ РЕВНОСТИ И ЗАВИСТИ.

— Совсем недавно вы перестали скрывать свои отношения с Андреем Лазукиным. Если не секрет, кто кого разглядел?

— Мы долго дружили, и как только он перешел в нашу группу, сразу стали общаться. Можно сказать, с 13 лет. Мы очень давно знаем друг друга. Это шло с обеих сторон, мы часто пересекались… Это больше свойственно парникам, которые катаются каждый день и видят друг друга. И мы знаем немало случаев, когда пары начали встречаться, и это никому не мешало. И в спорте люди достаточно дисциплинированные, им хватает ума не допустить того, чтобы эмоции влияли на их тренировки. В нашем случае это уж точно никак не мешает.

— В группе могут шутить на тему ваших отношений?

— Юмор — неотъемлемая часть нашей группы, поэтому в наш адрес часто идут добрые шутки. Это не мешает тренировкам, скорее наоборот разбавляет, и создает хорошую атмосферу.

— Что бы вы ответили тем, кто считает, что раз в вашей жизни появилась любовь, значит, фигурное катание отошло на второй план?

— Пожелала бы им заняться своей личной жизнью и быть счастливыми!

— Даже с учетом спада в последних двух сезонах, вы — титулованная спортсменка. А вашему спутнику только предстоит прийти к этому. Это как-то влияет на ваши взаимоотношения? Ведь мужчине важно быть первым…

— Мы просто друг друга поддерживаем, и все. Наши отношения не строятся на спорте, они замешаны на глубинных чувствах. Поэтому Андрей, как умный молодой человек, понимает, что мои заслуги — не повод для ревности и зависти. А повод тоже стремиться хорошо кататься.

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ.

Елизавета ТУКТАМЫШЕВА

Родилась 17 декабря 1996 года в Глазове.

Чемпионка мира (2015).

Чемпионка Европы (2015).

Победительница финала «Гран-при» (2015).

Победительница Зимних юношеских Олимпийских игр (2012).

Бронзовый призер чемпионата Европы (2013).

Чемпионка России (2012).