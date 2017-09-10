Елизавета Туктамышева: Опыт непопадания на Олимпиаду — мое преимущество
О новом сезоне. И любви.
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Чемпионка мира и Европы 2015 года о нюансах подготовки к олимпийскому сезону, Каролине Костнер и любви.
Елизавета Туктамышева из тех, кто знает: выиграть борьбу с изменившимся телом, пережить непопадание на домашние Олимпийские игры, после чего стать чемпионкой мира и Европы — реально. А еще, что это вовсе не гарантия дальнейшего успеха: в двух прошедших сезонах фигуристка не смогла попасть ни в Финал
— Как у вас обстоят дела с подготовкой к сезону?
— Мы уже давно начали катать программы целиком и сделали приличное количество прокатов. Нахожусь в неплохой форме, явно лучше прошлогодней в этот же период.
— Что было самым важным на контрольных прокатах в Сочи?
— Показать полноценность программ. То есть смотрят, конечно, техническую составляющую, но больше интересует, в какой стадии находится сама программа: связки, вращения, шаги. Чтобы программа смотрелась ярко, красиво и полноценно. Атмосфера на прокатах царит нервозная, хотя и понимаешь, что от этого ничего не зависит. Тем не менее, первый старт сезона, и как говорит мой тренер: «Только дурак не волнуется».
— Уже составили с тренером план на вкатывание в сезон?
— Пока в планах насыщенное начало сезона. Впереди Lombardia Trophy, а после, может, еще
— Наличие печального опыта непопадания на Олимпиаду, ваше слабое место в борьбе с соперницами за место в сборной или напротив преимущество?
— Я постараюсь сделать это преимуществом. Тем более, в меня верит такое количество людей. Это дает большой заряд.
МЕНЯ ВОСПРИНИМАЮТ КАК «ПРЫГУЧУЮ» ФИГУРИСТКУ.
— Как обстоят дела с технической частью вашей подготовки?
— Я восстановила все тройные прыжки, и осталось попробовать их сделать в соревновательных условиях. Тройной аксель пока исполняю на тренировках. Пока думаем, что он будет один на две программы, и я исполню его в произвольной.
— Глядя на сложнейшие прыжки
— Нет, абсолютно. Девочки — молодцы. И хорошо, что фигурное катание так развивается. Хочется пожелать девочкам такого же сильного катания в 20 лет, когда и гормоны и другие обстоятельства будут накладывать свой отпечаток. Я не вспоминаю «былые времена», стараюсь во всяком случае. Пускай лучше мои сегодняшние прыжки будут легкими.
— Расстраивают рассуждения о том, что «Лиза уже не выйдет на прежний уровень»?
— Забавно, когда со счетов меня списывают те, кто уже сам давно не в системе фигурного катания. А, если говорить о болельщиках, то они люди эмоциональные. Переживают за своего спортсмена. Есть и те, кто за, и те, кто против — таких тоже немало. Но, если честно, у меня нет времени читать комментарии. Если я была вне чемпионата мира и чемпионата Европы, значит, этот период был мне дан для
— В числе последних тенденций — прыжки во второй половине программы с поднятыми руками. Готовы увеличить «стоимость» своих программ этими приемами?
— Готова, конечно. Поднять руки — в принципе не такая уж и сложная задача. Так что думаю, буду так исполнять прыжки и без дефицита баллов. Что касается второй половины программы, то у меня итак в короткой программе два элемента во второй половине. Но, хоть перенос и дает больше баллов, мне не нравится программа, в которой девочка две минуты просто катается. Целостность проката создается в том числе и разумным распределением прыжков.
— Тем не менее у многих специалистов и тренеров что мнение, что Туктамышева — это
— Да, чаще всего меня воспринимают как «прыгучую » фигуристку, но в этом сезоне надеюсь блеснуть еще и яркостью программ!
— Что расскажете о новых программах?
— В этом сезоне они мне невероятно нравятся и я уверена, что мы не будем их менять на протяжении всего сезона. Они вышли очень яркими, эмоциональными и веселыми. По крайней мере, короткая программа. Поэтому мне кажется, что это будет свойственный мне образ, но немножко в другом формате.
— Какой предстанете в них?
— Игривой, задорной, смешной. Конечно, еще в них будут присутствовать страсть и элегантность. Это если говорить в целом об обеих программах, а не все вместе и одновременно.
— Болельщики задаются вопросом: почему в показательных выступлениях вы в ярких и сексуальных платьях, а в соревновательных программах чаще всего в свободных и темных костюмах?
— Платья мы подбираем исходя из того, что нравится мне. А в соревновательных программах мне по душе больше летящие и свободные костюмы.
ЭТО ПЛЮС, ЧТО ПОЯВИЛАСЬ СИЛЬНАЯ КОНКУРЕНТКА.
— Вашего тренера Алексея Мишина на соревнованиях отличают невозмутимость и спокойствие, в то время как тренеры ваших соперниц заряжают своих подопечных на борьбу, а после проката часто сразу высказывают свои замечания…
— Со мной просто такой способ не срабатывает. Да и тем более Алексей Николаевич не из таких людей, которые заставляют. Он прекрасно понимает, что если спортсмен разумный, то он сам себя настроит и сам знает, что ему надо. Нет смысла на него орать, кричать и
— Но он может вас хоть иногда поругать?
— Если
— Тренер может в отдельных моментах поставить вас с Каролиной Костнер — другой своей подопечной — друг другу в пример?
— Такое редко происходит. Да и тем более у нас есть мой хореограф Татьяна Прокофьева, которая очень мне помогает. И даже когда Алексей Николаевич уделяет внимание Каролине, я под присмотром Татьяны Николаевны. Поэтому без внимания никто не остается.
— Но
— Тактика тренировок не поменялась, скорее даже появился соревновательный момент. В конце обычно мы делаем все элементы, все прыжки. И в
— Довольны распределением этапов «Гран-при», тем что выступите в Китае и Франции?
— Говорить о предпочтениях в моей ситуации было бы не очень уместно. Рада, что попала во Францию, да и в Пекине меня всегда хорошо принимают.
ФИГУРИСТЫ ОСТАЮТСЯ ДЕТЬМИ В ЖИЗНИ? ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД.
— За последний год с кем больше всего общались из фигурнокатательного мира?
— Хорошо общаюсь с Кейтлин Уивер. Да и вообще очень люблю канадскую сборную. Начали общаться на соревнованиях и поняли, что нам обеим интересны одни и те же темы. Плюс Кейтлин сама очень интересный и разумный человек. Меня это очень привлекает.
— Это та самая фигуристка, которую российские болельщики называют «Катюша»?
— Да, Катюша, а она меня зовет «Лизончик».
— Языковой барьер
— У меня английский разговорного уровня достаточно неплохой. Конечно, когда мы касаемся тем, не связанных с фигурным катанием бывают
— Есть мнение, что фигуристы рано взрослеют на льду, но в жизни остаются детьми.
— Это полный бред. Может быть, у
— Два сезона вне сборной, а следовательно, большое количество свободного времени не позволили найти сферы жизни, в которых вам было бы интересно развиваться вне фигурного катания?
— Даже когда я не выступала на соревнованиях, у нас все равно были активные тренировки или я лечила спину. Всегда были
МОИ ЗАСЛУГИ — НЕ ПОВОД ДЛЯ РЕВНОСТИ И ЗАВИСТИ.
— Совсем недавно вы перестали скрывать свои отношения с Андреем Лазукиным. Если не секрет, кто кого разглядел?
— Мы долго дружили, и как только он перешел в нашу группу, сразу стали общаться. Можно сказать, с 13 лет. Мы очень давно знаем друг друга. Это шло с обеих сторон, мы часто пересекались… Это больше свойственно парникам, которые катаются каждый день и видят друг друга. И мы знаем немало случаев, когда пары начали встречаться, и это никому не мешало. И в спорте люди достаточно дисциплинированные, им хватает ума не допустить того, чтобы эмоции влияли на их тренировки. В нашем случае это уж точно никак не мешает.
— В группе могут шутить на тему ваших отношений?
— Юмор — неотъемлемая часть нашей группы, поэтому в наш адрес часто идут добрые шутки. Это не мешает тренировкам, скорее наоборот разбавляет, и создает хорошую атмосферу.
— Что бы вы ответили тем, кто считает, что раз в вашей жизни появилась любовь, значит, фигурное катание отошло на второй план?
— Пожелала бы им заняться своей личной жизнью и быть счастливыми!
— Даже с учетом спада в последних двух сезонах, вы — титулованная спортсменка. А вашему спутнику только предстоит прийти к этому. Это
— Мы просто друг друга поддерживаем, и все. Наши отношения не строятся на спорте, они замешаны на глубинных чувствах. Поэтому Андрей, как умный молодой человек, понимает, что мои заслуги — не повод для ревности и зависти. А повод тоже стремиться хорошо кататься.
Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ.
Елизавета ТУКТАМЫШЕВА
Родилась 17 декабря 1996 года в Глазове.
Чемпионка мира (2015).
Чемпионка Европы (2015).
Победительница финала «Гран-при» (2015).
Победительница Зимних юношеских Олимпийских игр (2012).
Бронзовый призер чемпионата Европы (2013).
Чемпионка России (2012).
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