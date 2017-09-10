Медведева и Загитова. Раунд первый

В Сочи завершились открытые прокаты фигуристов сборной России.

Показательные прокаты программ в олимпийском сезоне прекрасно ложатся в формулировку: «Кто не успел — тот опоздал». Другими словами, болен ты или здоров, но если имеешь мало-мальски высокий уровень притязаний, участвовать в прокатах нужно, как в известном анекдоте — «хоть тушкой, хоть чучелом». Особенно это актуально для одиночниц, где российская конкуренция предельно высока. Потому что это — тот самый рубеж, после которого о тебе и твоих программах начинают говорить, сравнивать с тем, что демонстрируют соперники и так далее.

Единственная спортсменка, которая могла бы позволить себе вообще не появляться в Сочи, а продолжать закручивать интригу «первого пришествия», — это двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Но именно она мало того, что прокатала программы со всеми прыжками, сделала это так легко и качественно, что реакция очевидцев была единодушной: хоть сейчас на старт!

В полной боевой готовности предстала перед публикой и победительница прошлогоднего юниорского первенства мира Алина Загитова, чем активизировала разговоры о том, что ежели кому и суждено завоевать медали олимпийского Пхенчана, так это именно названным спортсменкам. Так ли это? Попробую поразмышлять.

ОГРОМНАЯ РАЗНИЦА.

Плюсы Медведевой известны: это прежде всего феноменальная стабильность выступлений. Мой американский коллега Фил Херш, удалившийся год назад на пенсию после 30-летней службы в «Чикаго Трибьюн» и получивший в связи с этим кучу свободного времени, подготовил по итогам прошедшего сезона любопытную статистику: за два последних сезона Медведева выиграла 12 из 13 взрослых турниров, в которых стартовала, по два раза подряд став чемпионкой России, чемпионкой Европы, чемпионкой мира и победительницей Финала «Гран-при». Из 2698 судейских оценок, выставленных ей за качество исполнения технических элементов (ГОЕ), за все время взрослых выступлений лишь 117 (а это 4,3 процента) имели отрицательную величину, но стоит добавить, что 27 таких оценок Женя получила на взрослых чемпионатах России еще до своего появления на взрослом международном уровне.

Ни одной негативной оценки на чемпионатах мира и Европы-2017 Медведева не получила вообще. За два полных соревновательных сезона спортсменка в общей сложности выполнила 242 прыжка, лишь семь из них — неудачно. В пяти заключительных турнирах прошлого сезона все без исключения попытки были чистыми. Россиянке принадлежат все существующие рекорды по набранным суммам баллов. За всю историю мирового женского фигурного катания похвастаться подобной статистикой не может никакая другая фигуристка.

Все, что требуется Медведевой в нынешнем сезоне, — удержать этот уровень. На первый взгляд вроде бы задача не столь сложна: появившись на прокатах, Женя показала, что находится в прежних физических кондициях, а значит, есть большая вероятность того, что за оставшиеся до Игр месяцы техника не претерпит изменений. Но на самом деле спортсменку ждет архисложное испытание: никакая беспроигрышная серия не длится вечно. Не думать об этом нельзя, но и думать не слишком рекомендуется: давление, которое уже сейчас ложится на Медведеву, как на единственную «золотомедальную» надежду страны в фигурном катании, уже сейчас велико. В одном из своих интервью тренер спортсменки Этери Тутберидзе сказала, что не видит никакой разницы между Олимпиадой и чемпионатами мира — и постоянно напоминает об этом всем своим ученикам. На самом деле разница огромна. В чем она — Медведевой только предстоит понять. И справиться с этим.

БИТВА ЗА ТРЕТЬЮ ПУТЕВКУ.

На этом фоне Загитовой будет гораздо проще. За минувший год Алина выросла во всех отношениях, у нее прекрасные «классические» программы, а классика при чистом исполнении всегда оставляет невероятно сильное впечатление. Произвольную постановку «Дон Кихот» авторства Даниила Глейхенгауза я вообще назвала бы одной из лучших постановок в отечественном фигурном катании за последние годы. Кроме того, у Алины есть уникальная возможность отсидеться за спиной у Медведевой вплоть до Олимпийских игр без необходимости что-то кому-то доказывать. А это сильно бережет нервную систему.

Но самое опасное в другом: с технической точки зрения Загитова бьет Медведеву уже второй сезон. Ее нынешнее катание воспринимается уже взрослым и при этом более «свежим»: медведевские постановки хоть и сделаны Ильей Авербухом в режиме «штучной» работы, но все они вот уже третий сезон похожи друг на друга. И если Загитова еще в юниорском прошлом успешно катала классику, то визитная карточка Медведевой — это всегда житейская история: близкая для понимания и, возможно, не требующая чрезмерных эмоций для воплощения.

Все сказанное не означает, что одна из спортсменок лучше, а другая хуже. Просто не исключен вариант, что при определенном стечении обстоятельств судьи могут посмотреть на двух российских одиночниц немножко другими глазами. И не факт, что сравнение окажется в пользу той, что вот уже два года считается недосягаемой.