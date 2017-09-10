Фигуристка Медведева заявила, что не справилась с произвольной программой на прокатах

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Медведева допустила несколько помарок во время исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

«В произвольной программе я со своей задачей не справилась. Мою форму назвать идеальной нельзя, она далеко не идеальна. Я приложу все свои усилия, чтобы стать сильнее», — заявила Медведева журналистам.

«Моя задача — доработать программы до такой степени, чтобы прокатывать их чисто на соревнованиях. И с каждым стартом делать это все лучше и лучше», — добавила фигуристка.