Фигуристка Медведева заявила, что не справилась с произвольной программой на прокатах
СОЧИ, 10 сен —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева заявила, что не справилась с произвольной программой на контрольных прокатах в Сочи.
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Медведева допустила несколько помарок во время исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.
«В произвольной программе я со своей задачей не справилась. Мою форму назвать идеальной нельзя, она далеко не идеальна. Я приложу все свои усилия, чтобы стать сильнее», — заявила Медведева журналистам.
«Моя задача — доработать программы до такой степени, чтобы прокатывать их чисто на соревнованиях. И с каждым стартом делать это все лучше и лучше», — добавила фигуристка.
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