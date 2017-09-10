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10 сентября 2017, 13:30 | Зимние: Фигурное катание | Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка Сотникова прокомментировала слухи о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова заявила, что не собирается завершать спортивную карьеру. Ее слова приводит «Р-Спорт».

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова заявила что не собирается завершать спортивную карьеру. По ее словам пропуск олимпийского сезона не говорит о том что она перестанет выступать в будущем. Она не будет участвовать в соревнованиях из-за травмы. Увеличить
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По словам Сотниковой, пропуск олимпийского сезона не говорит о том, что она перестанет выступать в будущем. Россиянка не будет участвовать в соревнованиях, в том числе Олимпийских играх 2018 года, из-за травмы.

О пропуске Сотниковой олимпийского сезона 27 августа рассказал ее тренер Евгений Плющенко. Он также заявил, что повреждение по-прежнему беспокоит фигуристку, поэтому полноценных тренировок у нее не получается.

Кроме того, в конце августа стало известно, что фигуристка Юлия Липницкая, ставшая олимпийской чемпионкой в командном турнире на Играх-2014 в Сочи, завершила карьеру.

Помимо олимпийского золота в активе Сотниковой две серебра на чемпионатах Европы (2013, 2014).
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Новости Фигурного катания

Сотникова: Пропуск сезона не говорит о завершении карьеры

Сотникова: Пропуск сезона не говорит о завершении карьеры

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова заявила агентству «Р-Спорт», что-то, что она пропустит предстоящий олимпийский сезон, не говорит о завершении карьеры.
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