Сотникова: Пропуск сезона не говорит о завершении карьеры

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тренер Сотниковой Евгений Плющенко в конце августа сообщил «Р-Спорт», что фигуристка пропустит олимпийский сезон из-за того, что не смогла восстановиться после травмы. Сотникова перешла к начавшему тренерскую деятельность Плющенко в апреле от Елены Буяновой, спустя некоторое время она получила травму голеностопа. По словам двукратного олимпийского чемпиона, у Сотниковой был разрыв связки голеностопа и перелом косточки в ступне, она пройдет лечение в Германии.

«Нет, не говорит», — заявила Сотникова в ответ на вопрос, не говорит ли пропуск ей сезона о завершении карьеры.