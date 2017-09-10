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10 сентября 2017, 10:16 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Сотникова: Пропуск сезона не говорит о завершении карьеры

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова заявила агентству «Р-Спорт», что-то, что она пропустит предстоящий олимпийский сезон, не говорит о завершении карьеры.

Олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова заявила агентству Р-Спорт что-то что она пропустит предстоящий олимпийский сезон не говорит о завершении карьеры. Увеличить
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Тренер Сотниковой Евгений Плющенко в конце августа сообщил «Р-Спорт», что фигуристка пропустит олимпийский сезон из-за того, что не смогла восстановиться после травмы. Сотникова перешла к начавшему тренерскую деятельность Плющенко в апреле от Елены Буяновой, спустя некоторое время она получила травму голеностопа. По словам двукратного олимпийского чемпиона, у Сотниковой был разрыв связки голеностопа и перелом косточки в ступне, она пройдет лечение в Германии.

«Нет, не говорит», — заявила Сотникова в ответ на вопрос, не говорит ли пропуск ей сезона о завершении карьеры.
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