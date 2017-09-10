Сотникова: Пропуск сезона не говорит о завершении карьеры
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова заявила агентству «Р-Спорт», что-то, что она пропустит предстоящий олимпийский сезон, не говорит о завершении карьеры.
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Тренер Сотниковой Евгений Плющенко в конце августа сообщил «Р-Спорт», что фигуристка пропустит олимпийский сезон
«Нет, не говорит», — заявила Сотникова в ответ на вопрос, не говорит ли пропуск ей сезона о завершении карьеры.
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