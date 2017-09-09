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9 сентября 2017, 17:00 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания России о завершении карьеры

ТАСС, 9 сентября. Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Юлия Липницкая сообщила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) о завершении карьеры. Об этом информирует пресс-служба организации.

«Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении любительской карьеры в спорте, рассказала о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны», — говорится в сообщении.
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Новости Фигурного катания

Фигуристка Ильиных ставит в олимпийском сезоне максимальные задачи с новым партнером

Фигуристка Ильиных ставит в олимпийском сезоне максимальные задачи с новым партнером

СОЧИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка в командном турнире в Сочи в танцах на льду Елена Ильиных, вставшая два месяца назад в пару с новым партнером Антоном Шибневым, ставит перед собой в олимпийском сезоне максимальные задачи, как бы смешно это со стороны не звучало. Об этом фигуристка рассказала журналистам после первого выступления в рамках контрольных прокатов сборной, проходящих в Сочи.
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