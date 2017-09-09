Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания России о завершении карьеры
ТАСС, 9 сентября. Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Юлия Липницкая сообщила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) о завершении карьеры. Об этом информирует
пресс-служба организации.
«Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении любительской карьеры в спорте, рассказала о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны», — говорится в сообщении.
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