Фигуристка Погорилая пропустит прокаты в Сочи из-за травмы

«У Анны была травма, после которой она еще не окончательно восстановилась, — сказала Ермолина. — Поэтому она не сможет принять участие в прокатах».

Контрольные прокаты членов сборной России по фигурному катанию пройдут с 9 по 10 сентября в Сочи.

Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. Также она выигрывала серебро и две бронзы чемпионатов Европы.