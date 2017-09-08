Фигурист Ковтун не выступит на контрольных прокатах сборной России в Сочи
Определился окончательный состав участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в
субботу-воскресенье в Сочи, трехкратный чемпион страны в мужском одиночном катании Максим Ковтун в них не выступит.
Ранее тренер фигуриста Инна Гончаренко сообщала «Р-Спорт», что его выступление на прокатах под вопросом
Как сообщалось ранее, прокаты также пропустят чемпионы олимпийских командных соревнований 2014 года Ксения Столбова/Федор Климов.
Полностью окончательный список участников прокатов сборной России выглядит следующим образом:
танцы на льду: Анабель Морозова/Андрей Багин, Елена Ильиных/Антон Шибнев, Алла Лобода/Павел Дрозд, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев;.
спортивные пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт, Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;.
мужчины: Андрей Лазукин, Сергей Воронов, Александр Самарин, Александр Петров, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда;.
женщины: Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Мария Сотскова, Елена Радионова, Евгения Медведева.
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