Призер ЧМ-2012 фигуристка Леонова пропустит прокаты в Сочи из-за проблем со здоровьем
Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алена Леонова сообщила агентству «Р-Спорт», что пропустит контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию в Сочи
из-за проблем с почками.
Прокаты пройдут
«Я нахожусь в больнице. В среду случился приступ, почечные колики, буквально в день вылета (в Сочи). Сейчас я чувствую себя хорошо, но меня еще держат в больнице, так как не до конца вылечилась, так сказать. Я готова тренироваться, но врачи опасаются, что, не дай бог, не долечившись, выйду. Поэтому
«Если бы не этот случай, я была готова выступить на прокатах в Сочи. Я в очень хорошей форме. Я очень расстроилась, я была в шоке и не ожидала, что со мной может такое произойти», — добавила собеседница агентства.
По словам Леоновой, руководство Федерации фигурного катания на коньках России намерено посмотреть ее прокаты во время выступления на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе
«В федерации сказали, что будут смотреть меня на первом старте в Братиславе в двадцатых числах. Я буду готовиться и поеду туда», — отметила Леонова.
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