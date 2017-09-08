Призер ЧМ-2012 фигуристка Леонова пропустит прокаты в Сочи из-за проблем со здоровьем

Прокаты пройдут 9—10 сентября на ледовой арене «Шайба» в Сочи.

«Я нахожусь в больнице. В среду случился приступ, почечные колики, буквально в день вылета (в Сочи). Сейчас я чувствую себя хорошо, но меня еще держат в больнице, так как не до конца вылечилась, так сказать. Я готова тренироваться, но врачи опасаются, что, не дай бог, не долечившись, выйду. Поэтому субботу-воскресенье я еще в больнице, может, в понедельник уже выпишут меня», — сказала Леонова по телефону.

«Если бы не этот случай, я была готова выступить на прокатах в Сочи. Я в очень хорошей форме. Я очень расстроилась, я была в шоке и не ожидала, что со мной может такое произойти», — добавила собеседница агентства.

По словам Леоновой, руководство Федерации фигурного катания на коньках России намерено посмотреть ее прокаты во время выступления на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе 21—23 сентября .

«В федерации сказали, что будут смотреть меня на первом старте в Братиславе в двадцатых числах. Я буду готовиться и поеду туда», — отметила Леонова.