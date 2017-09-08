Экс-чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин сообщил, что завершил карьеру

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Жиганшин выступал в дуэте с Синициной до конца сезона-2013/14. После этого его партнерша приняла решение продолжить карьеру в дуэте с чемпионом Олимпиады-2014 в командном турнире Никитой Кацалаповым. Жиганшин, в свою очередь, встал в пару с Ильиных, ранее выступавшей с Кацалаповым.

«Я завершил карьеру и уже занимаюсь тренерской деятельностью», — сообщил Жиганшин по телефону.

О завершении карьеры Жиганшина в середине мая агентству «Р-Спорт» сообщал источник, знакомый с ситуацией. В начале августа президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подтвердил, что Ильиных встала в пару с Антоном Шибневым, ранее выступавший в дуэте с Василисой Даванковой под руководством Николая Морозова. Дуэт Ильиных/Шибнев тренируется у Елены Кустаровой, работавшей с парами Синицина/Жиганшин и Ильиных/Жиганшин.