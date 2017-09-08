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8 сентября 2017, 19:28 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Экс-чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин сообщил, что завершил карьеру

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Руслан Жиганшин, чемпион страны 2015 года в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных, чемпион мира среди юниоров 2012 года в паре с Викторией Синициной, сообщил агентству «Р-Спорт», что принял решение завершить спортивную карьеру.

Российский фигурист Руслан Жиганшин чемпион страны 2015 года в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных чемпион мира среди юниоров 2012 года в паре с Викторией Синициной сообщил агентству Р-Спорт что принял решение завершить спортивную карьеру. Увеличить
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Жиганшин выступал в дуэте с Синициной до конца сезона-2013/14. После этого его партнерша приняла решение продолжить карьеру в дуэте с чемпионом Олимпиады-2014 в командном турнире Никитой Кацалаповым. Жиганшин, в свою очередь, встал в пару с Ильиных, ранее выступавшей с Кацалаповым.

«Я завершил карьеру и уже занимаюсь тренерской деятельностью», — сообщил Жиганшин по телефону.

О завершении карьеры Жиганшина в середине мая агентству «Р-Спорт» сообщал источник, знакомый с ситуацией. В начале августа президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подтвердил, что Ильиных встала в пару с Антоном Шибневым, ранее выступавший в дуэте с Василисой Даванковой под руководством Николая Морозова. Дуэт Ильиных/Шибнев тренируется у Елены Кустаровой, работавшей с парами Синицина/Жиганшин и Ильиных/Жиганшин.
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