Евгения Медведева: В олимпийский сезон решили сильно не экспериментировать
Фигуристка — о программах на олимпийский сезон.
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Накануне контрольных прокатов, которые пройдут в Сочи в эти выходные, двукратная чемпионка мира Евгения МЕДВЕДЕВА рассказала о программах на олимпийский сезон и смене имиджа.
— 1 сентября вы официально стали первокурсницей Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Есть волнение, как справляться одновременно с учебой и с подготовкой к Олимпиаде?
— Абсолютно не волнуюсь. Наоборот, интересно войти в новый этап жизни. Естественно, с преподавателями уже есть договоренность. Как и в школе, у меня не будет возможности каждый день приходить, сидеть на парах. Придется все сдавать в
— Расскажите о ваших программах к олимпийскому сезону. Что вам в них нравится?
— Мне нравятся вообще все программы, которые я
— Каждая программа — это не просто набор технических элементов, но и определенная мысль, которую вы хотите донести до публики. О чем ваши новые постановки?
— В этом сезоне обе программы у меня довольно серьезные. Короткая — про полет души. Я пытаюсь показать, насколько чиста может быть душа, искренни наши чувства. Произвольная программа — про самое сильное и неиссякаемое чувство человечества, то есть про веру. В самом начале я стою словно на линии жизни, начинаю делать первый шаг, но отступаю. Это символизирует страх неизвестности, который свойственен почти всем людям. Идея состоит в том, что благодаря вере, человек способен на все. Вера придает сил, чтобы идти вперед. Причем я не имею в виду обязательно веру в бога, ведь каждый верит во
— Недавно вы провели для поклонников танцевальную тренировку в стиле
Но в дальнейшем, думаю, все возможно. Мне было бы интересно увидеть себя в абсолютно другом амплуа. Это пока кажется таким же непривычным, как если бы постричь волосы и перекраситься в блондинку.
— Вы рассматриваете всерьез такую смену имиджа?
— Нет, конечно!
— Скоро в Сочи состоятся контрольные прокаты. Вы всерьез к ним готовитесь или рассматриваете просто как тренировку?
— Для меня это важная точка, старт всего сезона. После первого показа программ на публике всегда возникает очень много мнений. Поэтому я готовлюсь, как к настоящим соревнованиям.
— Вы довольно много будете выступать на старте сезона. Зачем?
— В прошлом сезоне первым стартом у меня был Japan Open, в этом я до него выступлю еще на одном турнире класса «Б». Думаю, неплохо будет лишний раз откатать программу на публике. Это нужный опыт.
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