Евгения Медведева: В олимпийский сезон решили сильно не экспериментировать

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Накануне контрольных прокатов, которые пройдут в Сочи в эти выходные, двукратная чемпионка мира Евгения МЕДВЕДЕВА рассказала о программах на олимпийский сезон и смене имиджа.

— 1 сентября вы официально стали первокурсницей Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Есть волнение, как справляться одновременно с учебой и с подготовкой к Олимпиаде?

— Абсолютно не волнуюсь. Наоборот, интересно войти в новый этап жизни. Естественно, с преподавателями уже есть договоренность. Как и в школе, у меня не будет возможности каждый день приходить, сидеть на парах. Придется все сдавать в экспресс-режиме.

— Расскажите о ваших программах к олимпийскому сезону. Что вам в них нравится?

— Мне нравятся вообще все программы, которые я когда-либо катала. Потому что если программа тебе не нравится, хорошего результата не будет. Нужно получать удовольствие от того, что делаешь на льду. Может быть, порой вникнуть в смысл того, что катаешь, получается не сразу, но для этого есть тренеры и хореографы. Они всегда объяснят и помогут прочувствовать каждое движение. Сейчас мы много работаем как над технической частью программ, так и над второй оценкой.

— Каждая программа — это не просто набор технических элементов, но и определенная мысль, которую вы хотите донести до публики. О чем ваши новые постановки?

— В этом сезоне обе программы у меня довольно серьезные. Короткая — про полет души. Я пытаюсь показать, насколько чиста может быть душа, искренни наши чувства. Произвольная программа — про самое сильное и неиссякаемое чувство человечества, то есть про веру. В самом начале я стою словно на линии жизни, начинаю делать первый шаг, но отступаю. Это символизирует страх неизвестности, который свойственен почти всем людям. Идея состоит в том, что благодаря вере, человек способен на все. Вера придает сил, чтобы идти вперед. Причем я не имею в виду обязательно веру в бога, ведь каждый верит во что-то свое. Это может быть, например, просто вера в лучшее.

— Недавно вы провели для поклонников танцевальную тренировку в стиле хип-хоп. Хотели бы в будущем сделать программу о чем-то подобном?

Цитата — В олимпийский сезон мы решили сильно не экспериментировать, румбу-самбу не брать, и хип-хоп тем более.

Но в дальнейшем, думаю, все возможно. Мне было бы интересно увидеть себя в абсолютно другом амплуа. Это пока кажется таким же непривычным, как если бы постричь волосы и перекраситься в блондинку.

— Вы рассматриваете всерьез такую смену имиджа?

— Нет, конечно!

— Скоро в Сочи состоятся контрольные прокаты. Вы всерьез к ним готовитесь или рассматриваете просто как тренировку?

— Для меня это важная точка, старт всего сезона. После первого показа программ на публике всегда возникает очень много мнений. Поэтому я готовлюсь, как к настоящим соревнованиям.

— Вы довольно много будете выступать на старте сезона. Зачем?

— В прошлом сезоне первым стартом у меня был Japan Open, в этом я до него выступлю еще на одном турнире класса «Б». Думаю, неплохо будет лишний раз откатать программу на публике. Это нужный опыт.