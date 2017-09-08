Фигуристы Панфилова/Рылов победили в парах на этапе юниорского Гран-при в Риге
МОСКВА, 8 сен —
Р-Спорт. Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов победили в соревнованиях пар на этапе юниорского Гран-при в Риге.
Панфилова и Рылов в пятницу набрали по итогам короткой и произвольной программ 157,51 балла. Второе место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 153,93. Третьими стали канадцы Эвелин Уолш и Трент Мишо — 153,73.
Другая российская пара Ксения Ахантьева/Валерий Колесов показала шестой результат — 129,53.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter