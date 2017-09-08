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8 сентября 2017, 15:34 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Панфилова/Рылов победили в парах на этапе юниорского Гран-при в Риге

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов победили в соревнованиях пар на этапе юниорского Гран-при в Риге.

Панфилова и Рылов в пятницу набрали по итогам короткой и произвольной программ 157,51 балла. Второе место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 153,93. Третьими стали канадцы Эвелин Уолш и Трент Мишо — 153,73.

Другая российская пара Ксения Ахантьева/Валерий Колесов показала шестой результат — 129,53.
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