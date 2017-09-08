Шпилевая и Смирнов лидируют после короткого танца на этапе юниорского ГП в Риге
В Риге (Латвия) продолжается третий этап юниорского
Гран-при по фигурному катанию.
После короткой программы в соревнованиях танцевальных пар лидируют россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов. На втором месте их соотечественники Софья Шевченко и Игорь Ерёменко. Третий результат продемонстрировали американцы Кэролайн Грин и Гордон Грин.
Фигурное катание. Юниорский
Танцевальные пары. Короткая программа
1. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Россия) — 60,11.
2. Софья Шевченко / Игорь Ерёменко (Россия) — 58,87.
3. Кэролайн Грин / Гордон Грин (США) — 52,82.
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