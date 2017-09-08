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8 сентября 2017, 15:07 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Шпилевая и Смирнов лидируют после короткого танца на этапе юниорского ГП в Риге

В Риге (Латвия) продолжается третий этап юниорского Гран-при по фигурному катанию.

После короткой программы в соревнованиях танцевальных пар лидируют россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов. На втором месте их соотечественники Софья Шевченко и Игорь Ерёменко. Третий результат продемонстрировали американцы Кэролайн Грин и Гордон Грин.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Третий этап. Рига
Танцевальные пары. Короткая программа
1. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Россия) — 60,11.
2. Софья Шевченко / Игорь Ерёменко (Россия) — 58,87.
3. Кэролайн Грин / Гордон Грин (США) — 52,82.
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