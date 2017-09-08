Шпилевая и Смирнов лидируют после короткого танца на этапе юниорского ГП в Риге

После короткой программы в соревнованиях танцевальных пар лидируют россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов. На втором месте их соотечественники Софья Шевченко и Игорь Ерёменко. Третий результат продемонстрировали американцы Кэролайн Грин и Гордон Грин.



Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Третий этап. Рига

Танцевальные пары. Короткая программа

1. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Россия) — 60,11.

2. Софья Шевченко / Игорь Ерёменко (Россия) — 58,87.

3. Кэролайн Грин / Гордон Грин (США) — 52,82.