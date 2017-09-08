«Давно известно: кто рано начинает, тот рано заканчивает», — Ирина Роднина прокомментировала уход Липницкой из большого спорта
Знаменитая советская спортсменка — трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, а в настоящее время депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала уход Юлии Липницкой из большого спорта.
Заявление она сделала во время своего визита в Калининград, где 5 сентября в качестве представителя Федерации школьного спорта России подписала соглашение о сотрудничестве с региональным правительством. Роднина призвала всех понимать, что современный профессиональный спорт — это очень тяжелая работа.
«Когда приземляешься с прыжка, позвоночник принимает удар весом от 600 до 800 килограммов. Мы же приземляемся на одну ногу, весь корпус перекошен. Причем делаем это годами. У
По мнению Родниной, Липницкая — яркий показатель того, как родительские амбиции опережают возможности и способности детей.
«У родителей знаете, как голова кружится? У них олимпийские циклы все высчитаны, они уже прикидывают будущие доходы. Надо объяснять, чем это заканчивается, и вовремя останавливать. Фигурное катание — один из самых травматичных видов спорта. Особенно для детей, когда неокрепший скелет, когда мышцы еще растут», — сказала Ирина Роднина.
Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно об уходе Юлии Липницкой из большого спорта.
Юлия Липницкая — российская фигуристка, уроженка Екатеринбурга (начала кататься в СДЮСШОР «Локомотив», после — переехала в Москву, прим.), выступающая в женском одиночном катании. Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях, чемпионка Европы 2014 года,
По состоянию на май текущего года Юлия Липницкая занимала 44-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
Фигуристка не смогла выступить на чемпионате России 2016 года, который прошел в Челябинске,
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