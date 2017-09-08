Заявление она сделала во время своего визита в Калининград, где 5 сентября в качестве представителя Федерации школьного спорта России подписала соглашение о сотрудничестве с региональным правительством. Роднина призвала всех понимать, что современный профессиональный спорт — это очень тяжелая работа.

«Когда приземляешься с прыжка, позвоночник принимает удар весом от 600 до 800 килограммов. Мы же приземляемся на одну ногу, весь корпус перекошен. Причем делаем это годами. У ребят-фигуристов, которым 18−19 лет, тазобедренный сустав как у 80-летних. Родители, к сожалению, не понимают, что профессиональный спорт диктует свои условия. Сразу было понятно, что у этой девочки (Липницкой) слабая мышечная структура, малый вес, от природы очень маленький прыжок. Кроме того, давно известно: кто рано начинает, тот рано заканчивает. Но трагедии тут никакой нет. В 19 лет она все-таки не переломана, олимпийская чемпионка с большой стипендией», — цитирует Роднину «Комсомольская правда».

По мнению Родниной, Липницкая — яркий показатель того, как родительские амбиции опережают возможности и способности детей.

«У родителей знаете, как голова кружится? У них олимпийские циклы все высчитаны, они уже прикидывают будущие доходы. Надо объяснять, чем это заканчивается, и вовремя останавливать. Фигурное катание — один из самых травматичных видов спорта. Особенно для детей, когда неокрепший скелет, когда мышцы еще растут», — сказала Ирина Роднина.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно об уходе Юлии Липницкой из большого спорта.

Юлия Липницкая — российская фигуристка, уроженка Екатеринбурга (начала кататься в СДЮСШОР «Локомотив», после — переехала в Москву, прим.), выступающая в женском одиночном катании. Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях, чемпионка Европы 2014 года, вице-чемпионка чемпионата мира 2014. Серебряный призер финала Гран-при сезона 2013/2014, а также вице-чемпионка чемпионата России 2012, 2014 годов. Отметим, что Липницкая — самая молодая олимпийская чемпионка в истории женского одиночного фигурного катания и первая в истории России фигуристка-одиночница, получившая титул олимпийской чемпионки: фурор спортсменка произвела на Олимпиаде в Сочи.

По состоянию на май текущего года Юлия Липницкая занимала 44-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.