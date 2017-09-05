Медведева выступит в контрольных прокатах сборной России в Сочи
Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила состав участников контрольных прокатов в Сочи, которые пройдут
9—10 сентября.
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В них примет участие двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева.
Полный состав участников:
танцы на льду — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Елена Ильиных/Антон Шибнев, Алла Лобода/Павел Дрозд, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин;.
мужское одиночное катание — Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Александр Петров, Александр Самарин;.
парное катание — Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт, Ксения Столбова/Фёдор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;.
женское одиночное катание — Алина Загитова, Алена Леонова, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева.
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