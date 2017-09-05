Медведева выступит в контрольных прокатах сборной России в Сочи

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях и серебряный призер Игр в парном катании Федор Климов, выступающий в дуэте с Ксенией Столбовой, начал в понедельник полноценные тренировки, в частности приступил с партнершей к исполнению поддержек, сообщила агентству «Р-Спорт» тренер фигуристов Нина Мозер.