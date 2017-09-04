Мозер: Фигурист Климов, перенесший летом операцию, приступил к исполнению поддержек
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях и серебряный призер Игр в парном катании Федор Климов, выступающий в дуэте с Ксенией Столбовой, начал в понедельник полноценные тренировки, в частности приступил с партнершей к исполнению поддержек, сообщила агентству «Р-Спорт» тренер фигуристов Нина Мозер.
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Видимо, что-то случилось...
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В межсезонье Климову была сделана операция,
«Федя сегодня приступил к исполнению поддержек» , — сказала Мозер по телефону.
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