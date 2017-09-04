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4 сентября 2017, 14:19 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Мозер: Фигурист Климов, перенесший летом операцию, приступил к исполнению поддержек

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях и серебряный призер Игр в парном катании Федор Климов, выступающий в дуэте с Ксенией Столбовой, начал в понедельник полноценные тренировки, в частности приступил с партнершей к исполнению поддержек, сообщила агентству «Р-Спорт» тренер фигуристов Нина Мозер.

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях и серебряный призер Игр в парном катании Федор Климов выступающий в дуэте с Ксенией Столбовой начал в понедельник полноценные тренировки в частности приступил с партнершей к исполнению поддержек сообщила агентству Р-Спорт тренер фигуристов Нина Мозер. Увеличить
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В межсезонье Климову была сделана операция, из-за чего дуэт пропустит контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые пройдут 9—10 сентября в Сочи. До понедельника партнер не работал над поддержками по рекомендации врачей.

«Федя сегодня приступил к исполнению поддержек» , — сказала Мозер по телефону.
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