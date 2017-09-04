Мозер: Фигурист Климов, перенесший летом операцию, приступил к исполнению поддержек

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В межсезонье Климову была сделана операция, из-за чего дуэт пропустит контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые пройдут 9—10 сентября в Сочи. До понедельника партнер не работал над поддержками по рекомендации врачей.

«Федя сегодня приступил к исполнению поддержек» , — сказала Мозер по телефону.