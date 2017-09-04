Гончаренко: Участие фигуриста Ковтуна после травм в прокатах в Сочи под вопросом
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Серебряный призер чемпионата Европы 2017 года Максим Ковтун, возможно, пропустит контрольные прокаты фигуристов сборной России в Сочи, заявила агентству «Р-Спорт» тренер спортсмена Инна Гончаренко.
Прокаты пройдут в Сочи
«Максим едет на прокаты, примет участие в сборе, но под вопросом его выступление непосредственно 9−10-го числа, — сказала Гончаренко по телефону. — Максим неделю как вышел на лед после болезни. Слег с вирусом. До этого у него были обострения старых травм — сначала голеностопа, потом спины. Так что окончательное решение по поводу его выступления на прокатах примут врачи сборной».
«Получилось, что мы активно не тренировались, выпало из тренировочного процесса 7−8 недель. Сборы в Новогорске прошли хорошо, а потом на нашей базе в ЦСКА началось…», — посетовала специалист.
Ковтун заявлял о намерении освоить в новом сезоне четверной лутц, но
Собеседница агентства отметила, что не без проблем шла подготовка к сезону и у другого ее фигуриста Сергея Воронова. «У Сереги были старые проблемы с коленками, но он уже восстановился», — пояснила тренер.
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