Фигуристка Наурызова представит Казахстан на чемпионате мира среди юниоров

«Мы гордимся нашими спортсменами, которые поднимают наш флаг на международных соревнованиях. У вас большая ответственность перед страной. Желаю оправдать доверие казахстанцев. Сегодня по поручению Главы государства Н. Назарбаева создаются все условия для развития спорта в Казахстане. Для нас важно, чтоб Мангистауская область прославлялась на уровне республики и за ее пределами. Мы желаем тебе хороших и успешных выступлений на чемпионате мира и достижения высоких побед», — сказал Ералы Тугжанов, обращаясь к Гаухар Наурызовой.

Гаухар Наурызова обучалась в средней школе № 23 города Актау. В 2011 году начала посещать секцию фигурного катания в Актау. С 2013 года обучается в республиканской спортивной школе Алматы в секции фигурного катания.

Гаухар является чемпионкой Казахстана в паре с Байсангуром Датыевым (вместе катаются с 19 июня 2016 года). Тренируется в городе Москве под руководством заслуженного тренера Российской Федерации Александра Жулина (серебряный призер Олимпиады в танцах на льду).

«Мне хотелось бы, в первую очередь, поблагодарить Президента РК Н. Назарбаева за то, что он много внимание уделяет спортсменам, и мы можем выступать на международных соревнованиях, а также акима Мангистауской области Ералы Тугжанова за поддержку и выразить признательность мангистауцам за то, что они верят в меня. Выступая, я всегда знаю, что вы со мной», — отметила Гаухар Наурызова.

В январе 2017 года Гаухар присуждено звание кандидата в мастера спорта. Вместе с Датыевым она готовится к чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в 2018 году.

Пара будет выступать под флагом Казахстана. В данное время Байсангур Датыев оформляет переход на гражданство РК.

В средней школе № 23 города Актау прошла встреча Гаухар со своими одноклассниками, учащимися школы и учителями. На встрече Гаухар рассказала про свою спортивную жизнь и учебу в Алматы.