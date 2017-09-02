Российский фигурист Егор Мурашов стал 3-м на этапе юниорского Гран-при в Зальцбурге
МОСКВА, 2 сен —
Р-Спорт. Российский фигурист Егор Мурашов занял третье место на этапе юниорского Гран-при в Зальцбурге (Австрия).
По итогам короткой и произвольной программ россиянин набрал 186,76 балла. Победу одержал американец Кэмден Пулкинен — 203,80. Второе место занял француз Люк Экономид — 190,59.
Другой представитель России Евгений Семененко стал шестым — 175,80.
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