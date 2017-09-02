Российский фигурист Егор Мурашов стал 3-м на этапе юниорского Гран-при в Зальцбурге

ИГНАТОВО (Московская область), 31 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов, выступающий в спортивной паре с Юко Кавагути, заявил агентству «Р-Спорт», что они с партнершей будут готовы вступить в сезон-2017/18 в случае форс-мажора, но при наличии серьезных задач, поставленных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).